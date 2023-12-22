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МЧС доставит в Газу дополнительные 20 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 22.12.2023
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07:21 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/gumpomosch-1917381145.html
МЧС доставит в Газу дополнительные 20 тонн гуманитарной помощи
МЧС доставит в Газу дополнительные 20 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 22.12.2023
МЧС доставит в Газу дополнительные 20 тонн гуманитарной помощи
МЧС России доставит еще 20 тонн гуманитарной помощи для населения Газы, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:21
2023-12-22T07:21
россия
жуковский
египет
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. МЧС России доставит еще 20 тонн гуманитарной помощи для населения Газы, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства. "МЧС России доставит 20 тонн гумпомощи жителям Газы... Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза", - говорится в сообщении.Уточняется, что в гумпомощь войдут продукты питания, медикаменты, одеяла, одежда и обувь, предметы личной гигиены. "Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - добавляются в сообщении.
https://ria.ru/20231222/gaza-1917369606.html
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россия, жуковский, египет, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Жуковский, Египет, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МЧС доставит в Газу дополнительные 20 тонн гуманитарной помощи

МЧС России доставит еще 20 тонн гуманитарной помощи для населения Газы

© МЧС России/TelegramТранспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
© МЧС России/Telegram
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. МЧС России доставит еще 20 тонн гуманитарной помощи для населения Газы, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"МЧС России доставит 20 тонн гумпомощи жителям Газы... Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в гумпомощь войдут продукты питания, медикаменты, одеяла, одежда и обувь, предметы личной гигиены.
"Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - добавляются в сообщении.
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Вчера, 02:00
 
РоссияЖуковскийЕгипетВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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