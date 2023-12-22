https://ria.ru/20231222/gumpomosch-1917381145.html

МЧС доставит в Газу дополнительные 20 тонн гуманитарной помощи

МЧС доставит в Газу дополнительные 20 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 22.12.2023

МЧС доставит в Газу дополнительные 20 тонн гуманитарной помощи

МЧС России доставит еще 20 тонн гуманитарной помощи для населения Газы, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T07:21

2023-12-22T07:21

2023-12-22T07:21

россия

жуковский

египет

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. МЧС России доставит еще 20 тонн гуманитарной помощи для населения Газы, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства. "МЧС России доставит 20 тонн гумпомощи жителям Газы... Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза", - говорится в сообщении.Уточняется, что в гумпомощь войдут продукты питания, медикаменты, одеяла, одежда и обувь, предметы личной гигиены. "Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - добавляются в сообщении.

https://ria.ru/20231222/gaza-1917369606.html

россия

жуковский

египет

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россия, жуковский, египет, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году