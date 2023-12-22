https://ria.ru/20231222/genichesk-1917536821.html
В Геническе открыли региональный штаб поддержки Путина
В Геническе открыли региональный штаб поддержки Путина - РИА Новости, 22.12.2023
В Геническе открыли региональный штаб поддержки Путина
Региональный избирательный штаб поддержки Владимира Путина открылся в городе Геническ Херсонской области. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:05
2023-12-22T17:05
2023-12-22T17:05
политика
геническ
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. Региональный избирательный штаб поддержки Владимира Путина открылся в городе Геническ Херсонской области. Открытый штаб является первым в новых регионах штабом поддержки президента РФ на президентских выборах 15-17 марта 2024 года, сообщает корреспондент РИА Новости. "Друзья, мы сегодня здесь собрались на официальном открытии штаба кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина... Задача штаба - это приложить все усилия для консолидации прогосударственных людей. Вообще патриотов, которые поддерживают политику президента", - сказал журналистам советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии "Единая Россия" Максим Анисимов. С момента открытия штаба в Херсонской области стартует обучение волонтеров, которые будут работать на президентской кампании. "Первая наша основная задача, как штаба - это организовать сбор подписей в поддержку кандидата. В связи с этим с завтрашнего дня, с 23 декабря, мы официально начинаем сбор подписей", - сказал Анисимов. Первые две точки сбора будут открыты в Геническе. С 25 декабря работу начнет точка сбора подписей в городе Скадовск. "В связи с положением на территории области у нас будут работать выездные экипажи. Там самым мы обеспечим возможность каждого человека, проживающего на территории каждого муниципального округа, отдать свой голос в поддержку президента", - сообщили в штабе. В региональный избирательный штаб вошли представители различных общественных организаций области.
https://ria.ru/20231221/putin-1917140720.html
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Избирательный штаб Владимира Путина в Геническе Херсонской области
Первый в новых регионах избирательный штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах открылся в Геническе Херсонской области
2023-12-22T17:05
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PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, геническ, херсонская область , владимир путин, единая россия, россия
Политика, Геническ, Херсонская область , Владимир Путин, Единая Россия, Россия
В Геническе открыли региональный штаб поддержки Путина
Первый в новых регионах региональный штаб поддержки Путина открылся в Геническе