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Участники форума учителей истории обсудили подготовку единых учебников

Участники форума учителей истории обсудили подготовку единых учебников - РИА Новости, 22.12.2023

Участники форума учителей истории обсудили подготовку единых учебников

В павильоне № 57 ВДНХ прошел Всероссийский форум учителей истории. С педагогами и студентами педагогических направлений из разных регионов России встретились... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:35

2023-12-22T11:35

2023-12-22T13:07

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общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В павильоне № 57 ВДНХ прошел Всероссийский форум учителей истории. С педагогами и студентами педагогических направлений из разных регионов России встретились Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также авторы нового учебника по истории для старших классов: помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян.Форум прошел на площадке Знание.Лектория Российского общества "Знание" – генерального партнера образовательной программы Международной выставки-форума "Россия"."Значимым событием этого года стало появление нового учебника по истории для старших классов. Он уже практически полгода используется в школах страны, по нему занимаются ребята, работают педагоги. Сегодня здесь присутствуют учителя истории практически из всех регионов. Нам очень важно понимание того, как единые учебники истории используются на уроках. Хотели бы с вами обсудить, как происходит их внедрение, какие есть замечания и предложения по их совершенствованию. Так будет по каждому государственному учебнику – обратная связь для нас крайне важна", – сказал Сергей Кравцов.Помощник Президента Российской Федерации, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский рассказал о подготовке учебника по истории для 5–9-х классов."Сейчас полным ходом идет работа над учебником для 5–9-х классов по двум направлениям: по истории России и всеобщей истории. Учебники должны пройти нашу глубокую научную экспертизу. Подобного рода экспертизы не было никогда. Учебники проходят сквозь сито двух академических институтов Российской академии наук, исторических факультетов МГУ, МПГУ, МГИМО и большого количества разных специальных экспертов. Именно поэтому, несмотря на многочисленную придирчивую критику, претензий к фактологии нет", – подчеркнул Владимир Мединский.Авторы учебников поделились, что учебники для 5–9-х классов также будут включать ссылки на тематические фильмы и дополнительные источники. В учебных изданиях будут сопоставляться события российской и мировой истории. Как дополнил Владимир Мединский, в учебниках появятся терминологические уточнения, в том числе блок о протогосударственных формированиях образованиях на территории современной России, а также уточнения, связанные с новыми открытиями в археологии.Ректор МГИМО Анатолий Торкунов подчеркнул, что единые учебники для старших классов разрабатывались в том числе с учетом потребностей высших учебных заведений. По его словам, учебники дадут необходимую базу ученикам – знание фактов и дат, для того чтобы на занятиях в вузах они смогли уделить внимание обсуждению значения исторических событий.Сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян обратил внимание, что благодаря новым учебникам по истории учителя могут познакомить школьников с различными современными экспертными оценками исторических событий.Авторы учебников также ответили на интересующие учителей вопросы. Участники форума обсудили создание учебника по истории для организаций среднего профессионального образования, а также пособия для углубленного изучения предмета в школах. Поднимался также вопрос важности знакомства школьников с историей родного региона.Учителя интересовались вопросами распределения учебных часов для изучения истории и обществознания в образовательных программах, в том числе возможностью увеличения часов на знакомство с культурными и научными достижения в рамках истории.О своих впечатлениях о новом учебнике истории рассказал также митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он отметил, что в издании поднимаются вопросы, важные для воспитания подрастающего поколения.К мероприятию подключились сотрудники парка "Россия – Моя история" в Волгограде и представили информацию о возможностях, которые созданы в парке для продвижения исторического просвещения.В завершение мероприятия Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил ведомственные награды учителям за высокий профессионализм и заслуги в области образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир мединский, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование