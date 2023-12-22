https://ria.ru/20231222/flag-1917525549.html

В Киргизии сменился флаг

В Киргизии сменился флаг - РИА Новости, 22.12.2023

В Киргизии сменился флаг

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:33

2023-12-22T16:33

2023-12-22T17:21

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 22 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон <…> "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики", который был принят Жогорку Кенешем (парламентом. — Прим. ред.) 20 декабря 2023 года", — заявил собеседник агентства.Согласно документу, волнообразные лучи, расположенные на флаге вокруг тундука — навершия юрты, станут прямыми. Депутаты — инициаторы законопроекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. При этом прямые лучи, как считают парламентарии, более похожи на лучи солнца.В киргизском сегменте социальных сетей по этому вопросу развернулась бурная дискуссия. Многие пользователи выступили категорически против изменения государственного символа. Такого же мнения придерживаются и некоторые известные в стране спортсмены: они пообещали выходить на международные соревнования со старым вариантом флага — с волнообразными лучами.

https://ria.ru/20231206/zhaparov-1914052804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, садыр жапаров