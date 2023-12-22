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В Киргизии сменился флаг - РИА Новости, 22.12.2023
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16:33 22.12.2023 (обновлено: 17:21 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/flag-1917525549.html
В Киргизии сменился флаг
В Киргизии сменился флаг - РИА Новости, 22.12.2023
В Киргизии сменился флаг
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:33
2023-12-22T17:21
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 22 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон &lt;…&gt; "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики", который был принят Жогорку Кенешем (парламентом. — Прим. ред.) 20 декабря 2023 года", — заявил собеседник агентства.Согласно документу, волнообразные лучи, расположенные на флаге вокруг тундука — навершия юрты, станут прямыми. Депутаты — инициаторы законопроекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. При этом прямые лучи, как считают парламентарии, более похожи на лучи солнца.В киргизском сегменте социальных сетей по этому вопросу развернулась бурная дискуссия. Многие пользователи выступили категорически против изменения государственного символа. Такого же мнения придерживаются и некоторые известные в стране спортсмены: они пообещали выходить на международные соревнования со старым вариантом флага — с волнообразными лучами.
https://ria.ru/20231206/zhaparov-1914052804.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
В Киргизии сменился флаг

Президент Киргизии подписал закон об изменении государственного флага страны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтарые флаги Киргизии
Старые флаги Киргизии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Старые флаги Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 22 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон <…> "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики", который был принят Жогорку Кенешем (парламентом. — Прим. ред.) 20 декабря 2023 года", — заявил собеседник агентства.
Новый дизайн государственного флага Киргизии
Новый дизайн государственного флага в Киргизии
Новый дизайн государственного флага Киргизии
Согласно документу, волнообразные лучи, расположенные на флаге вокруг тундука — навершия юрты, станут прямыми. Депутаты — инициаторы законопроекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. При этом прямые лучи, как считают парламентарии, более похожи на лучи солнца.
В киргизском сегменте социальных сетей по этому вопросу развернулась бурная дискуссия. Многие пользователи выступили категорически против изменения государственного символа. Такого же мнения придерживаются и некоторые известные в стране спортсмены: они пообещали выходить на международные соревнования со старым вариантом флага — с волнообразными лучами.
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В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
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