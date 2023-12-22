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СМИ: в Финляндии предложили "план Б" по обходу вето Венгрии на помощь Киеву - РИА Новости, 22.12.2023
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01:14 22.12.2023 (обновлено: 01:45 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/finlyandiya-1917367344.html
СМИ: в Финляндии предложили "план Б" по обходу вето Венгрии на помощь Киеву
СМИ: в Финляндии предложили "план Б" по обходу вето Венгрии на помощь Киеву - РИА Новости, 22.12.2023
СМИ: в Финляндии предложили "план Б" по обходу вето Венгрии на помощь Киеву
Глава финского Центрального банка Олли Рен призвал Евросоюз приготовиться задействовать на помощь Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM), РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T01:14
2023-12-22T01:45
украина
киев
венгрия
олли рен
шарль мишель
владимир зеленский
евросоюз
европейский механизм стабильности (esm)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава финского Центрального банка Олли Рен призвал Евросоюз приготовиться задействовать на помощь Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает 80 миллиардами евро, так как в странах Запада поток денежных средств для Киева может иссякнуть, сообщило агентство Блумберг. Рен предлагает использовать средства из механизма в качестве "плана Б" в вопросе помощи Киеву на фоне того, как Венгрия выступает против выделения новых средств Украине. "У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине… Я очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии… остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить план Б без согласия Венгрии", - заявил Рен в интервью агентству. Как отмечает Блумберг, механизм ESM был создан в 2012 году для поддержки стран Еврозоны. Подчеркивается, что ранее чиновники в Брюсселе и Берлине уже обсуждали возможность использовать механизм в качестве потенциального варианта для выделения средств на реконструкцию Украины. Рен также предложил Евросоюзу в качестве, как он считает, "реалистичной и надежной долгосрочной стратегии" воспользоваться замороженными активами Центробанка РФ в размере 260 миллиардов евро. Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года. Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Владимир Зеленский на прошлой неделе ездил в Вашингтон с визитом. Он, в частности, встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Также у него состоялась встреча с президентом США Джо Байденом, который объявил о выделении Киеву нового пакета помощи всего на 200 миллионов долларов. При этом многомиллиардный пакет военной помощи остается заблокированным в американском конгрессе, который уходит на каникулы.
https://ria.ru/20231221/transh-1917192144.html
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украина, киев, венгрия, олли рен, шарль мишель, владимир зеленский, евросоюз, европейский механизм стабильности (esm), евросовет, в мире
Украина, Киев, Венгрия, Олли Рен, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Евросоюз, Европейский механизм стабильности (ESM), Евросовет, В мире
СМИ: в Финляндии предложили "план Б" по обходу вето Венгрии на помощь Киеву

Bloomberg: ЦБ Финляндии призвал ЕС обойти вето Венгрии, дав Киеву деньги из ESM

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава финского Центрального банка Олли Рен призвал Евросоюз приготовиться задействовать на помощь Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает 80 миллиардами евро, так как в странах Запада поток денежных средств для Киева может иссякнуть, сообщило агентство Блумберг.
Рен предлагает использовать средства из механизма в качестве "плана Б" в вопросе помощи Киеву на фоне того, как Венгрия выступает против выделения новых средств Украине.
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"У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине… Я очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии… остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить план Б без согласия Венгрии", - заявил Рен в интервью агентству.
Как отмечает Блумберг, механизм ESM был создан в 2012 году для поддержки стран Еврозоны. Подчеркивается, что ранее чиновники в Брюсселе и Берлине уже обсуждали возможность использовать механизм в качестве потенциального варианта для выделения средств на реконструкцию Украины.
Рен также предложил Евросоюзу в качестве, как он считает, "реалистичной и надежной долгосрочной стратегии" воспользоваться замороженными активами Центробанка РФ в размере 260 миллиардов евро.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.
Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
Владимир Зеленский на прошлой неделе ездил в Вашингтон с визитом. Он, в частности, встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Также у него состоялась встреча с президентом США Джо Байденом, который объявил о выделении Киеву нового пакета помощи всего на 200 миллионов долларов. При этом многомиллиардный пакет военной помощи остается заблокированным в американском конгрессе, который уходит на каникулы.
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УкраинаКиевВенгрияОлли РенШарль МишельВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвропейский механизм стабильности (ESM)ЕвросоветВ мире
 
 
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