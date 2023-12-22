СМИ: в Финляндии предложили "план Б" по обходу вето Венгрии на помощь Киеву
Bloomberg: ЦБ Финляндии призвал ЕС обойти вето Венгрии, дав Киеву деньги из ESM
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава финского Центрального банка Олли Рен призвал Евросоюз приготовиться задействовать на помощь Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM), который располагает 80 миллиардами евро, так как в странах Запада поток денежных средств для Киева может иссякнуть, сообщило агентство Блумберг.
Рен предлагает использовать средства из механизма в качестве "плана Б" в вопросе помощи Киеву на фоне того, как Венгрия выступает против выделения новых средств Украине.
"У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине… Я очень обеспокоен отсутствием единства в Европе и вето Венгрии… остальные 26 стран ЕС должны быстро действовать вместе и подготовить план Б без согласия Венгрии", - заявил Рен в интервью агентству.
Рен также предложил Евросоюзу в качестве, как он считает, "реалистичной и надежной долгосрочной стратегии" воспользоваться замороженными активами Центробанка РФ в размере 260 миллиардов евро.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.
Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
Владимир Зеленский на прошлой неделе ездил в Вашингтон с визитом. Он, в частности, встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Также у него состоялась встреча с президентом США Джо Байденом, который объявил о выделении Киеву нового пакета помощи всего на 200 миллионов долларов. При этом многомиллиардный пакет военной помощи остается заблокированным в американском конгрессе, который уходит на каникулы.