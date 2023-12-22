https://ria.ru/20231222/feyki-1917428775.html

Суд утвердил штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации из "Википедии"

Суд утвердил штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации из "Википедии" - РИА Новости, 22.12.2023

Суд утвердил штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации из "Википедии"

Таганский суд Москвы утвердил штрафы на 5 миллионов рублей в отношении фонда Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" запрещённый контент, сообщили РИА Новости РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:56

2023-12-22T11:56

2023-12-22T11:56

москва

wikipedia

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_0:117:2001:1242_1920x0_80_0_0_053cfc3c81f250af35e2c8991d55493d.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы утвердил штрафы на 5 миллионов рублей в отношении фонда Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы отклонены жалобы представителя Wikimedia Foundation", - сказала собеседница агентства. Речь идёт о двух штрафах, назначенных фонду Wikimedia. Первый, на 3 миллиона, касается неудаления недостоверной информации о возможности применения ядерного оружия и вывоза детей с Украины в ходе СВО. Второй - неудаления двух фейковых статей из "Википедии" о специальной военной операции

https://ria.ru/20231220/shtraf-1916946986.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, wikipedia