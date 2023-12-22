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Суд утвердил штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации из "Википедии" - РИА Новости, 22.12.2023
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11:56 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/feyki-1917428775.html
Суд утвердил штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации из "Википедии"
Суд утвердил штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации из "Википедии" - РИА Новости, 22.12.2023
Суд утвердил штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации из "Википедии"
Таганский суд Москвы утвердил штрафы на 5 миллионов рублей в отношении фонда Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" запрещённый контент, сообщили РИА Новости РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:56
2023-12-22T11:56
москва
wikipedia
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы утвердил штрафы на 5 миллионов рублей в отношении фонда Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы отклонены жалобы представителя Wikimedia Foundation", - сказала собеседница агентства. Речь идёт о двух штрафах, назначенных фонду Wikimedia. Первый, на 3 миллиона, касается неудаления недостоверной информации о возможности применения ядерного оружия и вывоза детей с Украины в ходе СВО. Второй - неудаления двух фейковых статей из "Википедии" о специальной военной операции
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Влада Копылова
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РИА Новости
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96
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60
353
60
москва, wikipedia
Москва, Wikipedia
Суд утвердил штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации из "Википедии"

Суд утвердил штрафы Wikimedia за отказ удалить фейки об СВО из "Википедии"

© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости
Сайт российской Википедии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы утвердил штрафы на 5 миллионов рублей в отношении фонда Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы отклонены жалобы представителя Wikimedia Foundation", - сказала собеседница агентства.
Речь идёт о двух штрафах, назначенных фонду Wikimedia. Первый, на 3 миллиона, касается неудаления недостоверной информации о возможности применения ядерного оружия и вывоза детей с Украины в ходе СВО. Второй - неудаления двух фейковых статей из "Википедии" о специальной военной операции
Илья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Осужденный за фейки Яшин* обжаловал первый иноагентский штраф
20 декабря, 13:48
 
МоскваWikipedia
 
 
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