https://ria.ru/20231222/f-16-1917508954.html

Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Украине

Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Украине - РИА Новости, 22.12.2023

Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в соцсети Х, что в пятницу проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:44

2023-12-22T15:44

2023-12-22T16:02

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в мире

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марк рютте

вооруженные силы украины

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ГААГА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в соцсети Х, что в пятницу проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине.Рютте сообщил, что провел в пятницу телефонный разговор с Зеленским. "Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины", - написал глава нидерландского правительства.В то же время он отметил, что, помимо разрешения на экспорт, "перед поставкой должен быть соблюден ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре". По словам Рютте, решение о поставке истребителей Киеву "подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению помощи Украине".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Нидерланды и Дания ранее первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917488685.html

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

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Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина, f-16, марк рютте, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр