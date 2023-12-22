"С 2025 года": Европу шокировало намерение Украины
Focus: отказ Украины от транзита российского газа сильно ударит по Европе
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа, что приведет к повышению цен для европейских потребителей и перемещению производства, об этом пишет немецкое издание Focus.
Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года. По его словам, как только контракт завершится, транзит остановится.
"Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан, топливо может стать дорогостоящим для немецких потребителей", — пишет издание.
По словам профессора экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светланы Ионниковой, такой шаг Киева может привести не только к повышению цен, но и к перемещению производства.
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"От пяти до десяти процентов немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за границу", — считает аналитик.
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"Если в Австрии будут испытывать нехватку газа, то и наш газ (в Германии. — Прим. ред.) стал бы дороже", — заключил Кюпер.
В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора невелики.
В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.