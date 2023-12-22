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"С 2025 года": Европу шокировало намерение Украины - РИА Новости, 22.12.2023
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05:34 22.12.2023 (обновлено: 15:42 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/evropa-1917376498.html
"С 2025 года": Европу шокировало намерение Украины
"С 2025 года": Европу шокировало намерение Украины - РИА Новости, 22.12.2023
"С 2025 года": Европу шокировало намерение Украины
Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа, что приведет к повышению цен для европейских потребителей и РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T05:34
2023-12-22T15:42
в мире
евросоюз
украина
европа
россия
герман галущенко
нафтогаз украины
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа, что приведет к повышению цен для европейских потребителей и перемещению производства, об этом пишет немецкое издание Focus.Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года. По его словам, как только контракт завершится, транзит остановится."Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан, топливо может стать дорогостоящим для немецких потребителей", — пишет издание.По словам профессора экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светланы Ионниковой, такой шаг Киева может привести не только к повышению цен, но и к перемещению производства."От пяти до десяти процентов немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за границу", — считает аналитик.Эксперт по энергетической политике Немецкого института экономики Мальте Кюпер добавил, что рост цен в одной европейской стране ведет к повышению стоимости в других частях ЕС.&quot;Если в Австрии будут испытывать нехватку газа, то и наш газ (в Германии. — Прим. ред.) стал бы дороже&quot;, — заключил Кюпер.В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора невелики.В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.
https://ria.ru/20231222/zelenskaya-1917370103.html
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в мире, евросоюз, украина, европа, россия, герман галущенко, нафтогаз украины
В мире, Евросоюз, Украина, Европа, Россия, Герман Галущенко, Нафтогаз Украины
"С 2025 года": Европу шокировало намерение Украины

Focus: отказ Украины от транзита российского газа сильно ударит по Европе

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа, что приведет к повышению цен для европейских потребителей и перемещению производства, об этом пишет немецкое издание Focus.
Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года. По его словам, как только контракт завершится, транзит остановится.
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"Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан, топливо может стать дорогостоящим для немецких потребителей", — пишет издание.
По словам профессора экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светланы Ионниковой, такой шаг Киева может привести не только к повышению цен, но и к перемещению производства.
«
"От пяти до десяти процентов немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за границу", — считает аналитик.
Эксперт по энергетической политике Немецкого института экономики Мальте Кюпер добавил, что рост цен в одной европейской стране ведет к повышению стоимости в других частях ЕС.
«

"Если в Австрии будут испытывать нехватку газа, то и наш газ (в Германии. — Прим. ред.) стал бы дороже", — заключил Кюпер.

В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора невелики.
В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.
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