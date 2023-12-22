https://ria.ru/20231222/evropa-1917376498.html

"С 2025 года": Европу шокировало намерение Украины

"С 2025 года": Европу шокировало намерение Украины - РИА Новости, 22.12.2023

"С 2025 года": Европу шокировало намерение Украины

Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа, что приведет к повышению цен для европейских потребителей и РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T05:34

2023-12-22T05:34

2023-12-22T15:42

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа, что приведет к повышению цен для европейских потребителей и перемещению производства, об этом пишет немецкое издание Focus.Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года. По его словам, как только контракт завершится, транзит остановится."Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан, топливо может стать дорогостоящим для немецких потребителей", — пишет издание.По словам профессора экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светланы Ионниковой, такой шаг Киева может привести не только к повышению цен, но и к перемещению производства."От пяти до десяти процентов немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за границу", — считает аналитик.Эксперт по энергетической политике Немецкого института экономики Мальте Кюпер добавил, что рост цен в одной европейской стране ведет к повышению стоимости в других частях ЕС."Если в Австрии будут испытывать нехватку газа, то и наш газ (в Германии. — Прим. ред.) стал бы дороже", — заключил Кюпер.В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора невелики.В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.

https://ria.ru/20231222/zelenskaya-1917370103.html

https://ria.ru/20231222/donbass-1917372489.html

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в мире, евросоюз, украина, европа, россия, герман галущенко, нафтогаз украины