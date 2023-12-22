https://ria.ru/20231222/etap-1917418035.html

"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе

"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе - РИА Новости, 22.12.2023

"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе

Армия России в скором времени начнет готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине, пишет китайское издание Sohu. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:23

2023-12-22T11:23

2023-12-22T20:56

в мире

украина

сша

китай

джон кирби

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459917_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b3492caf8a422bdf6911f872cae8128a.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Армия России в скором времени начнет готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине, пишет китайское издание Sohu."Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится — и максимум к концу декабря, после того как Украине придет последний пакет помощи, российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации", — отметили в публикации.Такая оценка ситуации основана на том, что новый пакет помощи США Украине может оказаться последним, а без американской поддержки ВСУ не смогут долго продержаться на поле боя, говорится в материале.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231222/ssha-1917390777.html

https://ria.ru/20231222/otkaz-1917401348.html

украина

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, китай, джон кирби, вооруженные силы украины