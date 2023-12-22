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"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе - РИА Новости, 22.12.2023
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11:23 22.12.2023 (обновлено: 20:56 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/etap-1917418035.html
"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе
"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе - РИА Новости, 22.12.2023
"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе
Армия России в скором времени начнет готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине, пишет китайское издание Sohu. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:23
2023-12-22T20:56
в мире
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китай
джон кирби
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Армия России в скором времени начнет готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине, пишет китайское издание Sohu."Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится — и максимум к концу декабря, после того как Украине придет последний пакет помощи, российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации", — отметили в публикации.Такая оценка ситуации основана на том, что новый пакет помощи США Украине может оказаться последним, а без американской поддержки ВСУ не смогут долго продержаться на поле боя, говорится в материале.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231222/ssha-1917390777.html
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в мире, украина, сша, китай, джон кирби, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Китай, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины
"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе

Sohu: Россия скоро начнет готовиться к завершающему этапу спецоперации

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Армия России в скором времени начнет готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине, пишет китайское издание Sohu.
"Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится — и максимум к концу декабря, после того как Украине придет последний пакет помощи, российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации", — отметили в публикации.
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Такая оценка ситуации основана на том, что новый пакет помощи США Украине может оказаться последним, а без американской поддержки ВСУ не смогут долго продержаться на поле боя, говорится в материале.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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