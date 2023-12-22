https://ria.ru/20231222/etap-1917418035.html
"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе
"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе - РИА Новости, 22.12.2023
"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе
Армия России в скором времени начнет готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине, пишет китайское издание Sohu. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:23
2023-12-22T11:23
2023-12-22T20:56
в мире
украина
сша
китай
джон кирби
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459917_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b3492caf8a422bdf6911f872cae8128a.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Армия России в скором времени начнет готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине, пишет китайское издание Sohu."Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится — и максимум к концу декабря, после того как Украине придет последний пакет помощи, российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации", — отметили в публикации.Такая оценка ситуации основана на том, что новый пакет помощи США Украине может оказаться последним, а без американской поддержки ВСУ не смогут долго продержаться на поле боя, говорится в материале.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231222/ssha-1917390777.html
https://ria.ru/20231222/otkaz-1917401348.html
украина
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459917_164:0:2831:2000_1920x0_80_0_0_808620df011bb28af3ee8651e74d170a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, китай, джон кирби, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Китай, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины
"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе
Sohu: Россия скоро начнет готовиться к завершающему этапу спецоперации