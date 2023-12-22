https://ria.ru/20231222/estoniya-1917533325.html
Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев
Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев - РИА Новости, 22.12.2023
Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев
Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, сообщил в пятницу глава департамента эстонского МВД Янек Мяги. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:55
2023-12-22T16:55
2023-12-22T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36867/44/368674427_0:0:2013:1133_1920x0_80_0_0_8fc989306b400b8e2068f39b0b8a7c62.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 22 дек - РИА Новости. Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, сообщил в пятницу глава департамента эстонского МВД Янек Мяги. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать военнообязанных граждан Украины, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По словам Мяги, Украина не обращалась к правительству Эстонии по вопросу возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в ВСУ. "Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал Мяги газете Postimees.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917470434.html
эстония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36867/44/368674427_0:0:2013:1509_1920x0_80_0_0_8e0dc6a51652fbb7517fad1a8b13bfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев
МВД Эстонии: выдавать Киеву военнообязанных украинцев не планируется