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Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/estoniya-1917533325.html
Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев
Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев - РИА Новости, 22.12.2023
Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев
Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, сообщил в пятницу глава департамента эстонского МВД Янек Мяги. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:55
2023-12-22T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 дек - РИА Новости. Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, сообщил в пятницу глава департамента эстонского МВД Янек Мяги. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать военнообязанных граждан Украины, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По словам Мяги, Украина не обращалась к правительству Эстонии по вопросу возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в ВСУ. "Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал Мяги газете Postimees.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917470434.html
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в мире, эстония, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев

МВД Эстонии: выдавать Киеву военнообязанных украинцев не планируется

© РИА Новости / Тимур НисаметдиновПолиция Эстонии
Полиция Эстонии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
Полиция Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 дек - РИА Новости. Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, сообщил в пятницу глава департамента эстонского МВД Янек Мяги.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать военнообязанных граждан Украины, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.
По словам Мяги, Украина не обращалась к правительству Эстонии по вопросу возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в ВСУ.
"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал Мяги газете Postimees.
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