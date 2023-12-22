https://ria.ru/20231222/estoniya-1917533325.html

Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев

Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев - РИА Новости, 22.12.2023

Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев

Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, сообщил в пятницу глава департамента эстонского МВД Янек Мяги. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:55

2023-12-22T16:55

2023-12-22T16:55

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 дек - РИА Новости. Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, сообщил в пятницу глава департамента эстонского МВД Янек Мяги. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать военнообязанных граждан Украины, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По словам Мяги, Украина не обращалась к правительству Эстонии по вопросу возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в ВСУ. "Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал Мяги газете Postimees.

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Кирилл Волков

в мире, эстония, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр