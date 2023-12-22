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На Соборной площади украсили главную новогоднюю елку России - РИА Новости, 22.12.2023
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12:53 22.12.2023
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На Соборной площади украсили главную новогоднюю елку России
На Соборной площади украсили главную новогоднюю елку России - РИА Новости, 22.12.2023
На Соборной площади украсили главную новогоднюю елку России
Главную новогоднюю елку России установили и украсили на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:53
2023-12-22T12:53
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России установили и украсили на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости. В центр Москвы дерево было доставлено в среду, 13 декабря. Возраст елки составляет 84 года, высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 елей. Отбор длился несколько месяцев - дерево должно быть не старше 120 лет и соответствовать нескольким параметрам. Среди них правильная пирамидальная форма кроны, равномерный насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Другой ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья. Церемония спила главной новогодней елки прошла в понедельник, 11 декабря, в городском округе Щелково в Московской области.
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На Соборной площади украсили главную новогоднюю елку России

На Соборной площади установили и украсили главную новогоднюю елку России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочие украшают главную новогоднюю ель страны на Соборной площади Кремля в Москве
Рабочие украшают главную новогоднюю ель страны на Соборной площади Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рабочие украшают главную новогоднюю ель страны на Соборной площади Кремля в Москве
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России установили и украсили на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
В центр Москвы дерево было доставлено в среду, 13 декабря.
Возраст елки составляет 84 года, высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 елей.
Отбор длился несколько месяцев - дерево должно быть не старше 120 лет и соответствовать нескольким параметрам. Среди них правильная пирамидальная форма кроны, равномерный насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Другой ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья.
Церемония спила главной новогодней елки прошла в понедельник, 11 декабря, в городском округе Щелково в Московской области.
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12 декабря, 13:12
 
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