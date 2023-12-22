Скрипки, трубы и барабаны: украшение главной новогодней елки России

Главную новогоднюю елку страны в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек.
Главную новогоднюю елку страны в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек.
Есть среди них и необычные. Они познакомят детей с творческими профессиями и позволят выбрать себе хобби или профессию на всю жизнь.
Есть среди них и необычные. Они познакомят детей с творческими профессиями и позволят выбрать себе хобби или профессию на всю жизнь.
Дизайн-проект получил название "Праздничный концерт".
Дизайн-проект получил название "Праздничный концерт".
Елку нарядили различными гирляндами, мерцающими шариками, светящимися сосульками и украшениями в виде барабанов, скрипок, труб и масок.
Елку нарядили различными гирляндами, мерцающими шариками, светящимися сосульками и украшениями в виде барабанов, скрипок, труб и масок.
Цветовую палитру проекта выполнили в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами.
Цветовую палитру проекта выполнили в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами.
Отбор главной новогодней красавицы страны длился несколько месяцев.
Отбор главной новогодней красавицы страны длился несколько месяцев.
Всего в списке претенденток было 30 елей.
Возраст дерева составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — десять метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров.
Возраст дерева составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — десять метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров.