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Скрипки, трубы и барабаны: украшение главной новогодней елки России - РИА Новости, 22.12.2023
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15:00 22.12.2023 (обновлено: 15:07 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/el-1917487593.html
Скрипки, трубы и барабаны: украшение главной новогодней елки России
Скрипки, трубы и барабаны: украшение главной новогодней елки России - РИА Новости, 22.12.2023
Скрипки, трубы и барабаны: украшение главной новогодней елки России
Главную новогоднюю елку России установили и нарядили на Соборной площади Кремля. Зеленая красавица — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.12.2023
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фото
новый год
россия
москва
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Главную новогоднюю елку России установили и нарядили на Соборной площади Кремля. Зеленая красавица — в фотоленте Ria.ru.
россия
москва
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РИА Новости
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353
60
фото, фото, новый год, россия, москва
Фото, Новый год, Россия, Москва

Скрипки, трубы и барабаны: украшение главной новогодней елки России

Читать ria.ru в
Главную новогоднюю елку России установили и нарядили на Соборной площади Кремля. Зеленая красавица — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Главную новогоднюю елку страны в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек.

Рабочий украшает главную новогоднюю ель страны на Соборной площади Кремля в Москве

Главную новогоднюю елку страны в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Есть среди них и необычные. Они познакомят детей с творческими профессиями и позволят выбрать себе хобби или профессию на всю жизнь.

Рабочие украшают главную новогоднюю ель страны на Соборной площади Кремля в Москве

Есть среди них и необычные. Они познакомят детей с творческими профессиями и позволят выбрать себе хобби или профессию на всю жизнь.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Дизайн-проект получил название "Праздничный концерт".

Рабочие украшают главную новогоднюю ель страны на Соборной площади Кремля в Москве

Дизайн-проект получил название "Праздничный концерт".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Елку нарядили различными гирляндами, мерцающими шариками, светящимися сосульками и украшениями в виде барабанов, скрипок, труб и масок.

Рабочий украшает главную новогоднюю ель страны на Соборной площади Кремля в Москве

Елку нарядили различными гирляндами, мерцающими шариками, светящимися сосульками и украшениями в виде барабанов, скрипок, труб и масок.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Цветовую палитру проекта выполнили в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами.

Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве

Цветовую палитру проекта выполнили в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Отбор главной новогодней красавицы страны длился несколько месяцев.

Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве

Отбор главной новогодней красавицы страны длился несколько месяцев.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего в списке претенденток было 30 елей.

Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве

Всего в списке претенденток было 30 елей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Возраст дерева составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — десять метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров.

Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве

Возраст дерева составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — десять метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
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