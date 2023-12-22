https://ria.ru/20231222/ekspobank-1917551691.html
США продлили разрешение на операции с подсанкционным "Экспобанком"
США продлили разрешение на операции с подсанкционным "Экспобанком" - РИА Новости, 22.12.2023
США продлили разрешение на операции с подсанкционным "Экспобанком"
США продлили лицензию, разрешающую операции с подсанкционным банком "Экспобанк " до 21 марта 2024 года, следует из опубликованной лицензии американского... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:47
2023-12-22T17:47
2023-12-22T17:47
сша
экспобанк
экономика
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США продлили лицензию, разрешающую операции с подсанкционным банком "Экспобанк " до 21 марта 2024 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024.... разрешены до 21 марта 2024 года", - указано в документе.Ранее в декабре США распространили новые санкции США на "Экспобанк".
https://ria.ru/20231222/banki-1917469681.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экспобанк, экономика
США, Экспобанк, Экономика
США продлили разрешение на операции с подсанкционным "Экспобанком"
США продлили лицензию, разрешающую операции с Экспобанком, до 21 марта 2024 года