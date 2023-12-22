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США продлили разрешение на операции с подсанкционным "Экспобанком" - РИА Новости, 22.12.2023
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17:47 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/ekspobank-1917551691.html
США продлили разрешение на операции с подсанкционным "Экспобанком"
США продлили разрешение на операции с подсанкционным "Экспобанком" - РИА Новости, 22.12.2023
США продлили разрешение на операции с подсанкционным "Экспобанком"
США продлили лицензию, разрешающую операции с подсанкционным банком "Экспобанк " до 21 марта 2024 года, следует из опубликованной лицензии американского... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:47
2023-12-22T17:47
сша
экспобанк
экономика
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США продлили лицензию, разрешающую операции с подсанкционным банком "Экспобанк " до 21 марта 2024 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024.... разрешены до 21 марта 2024 года", - указано в документе.Ранее в декабре США распространили новые санкции США на "Экспобанк".
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сша, экспобанк, экономика
США, Экспобанк, Экономика
США продлили разрешение на операции с подсанкционным "Экспобанком"

США продлили лицензию, разрешающую операции с Экспобанком, до 21 марта 2024 года

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США продлили лицензию, разрешающую операции с подсанкционным банком "Экспобанк " до 21 марта 2024 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина.
«
"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024.... разрешены до 21 марта 2024 года", - указано в документе.
Ранее в декабре США распространили новые санкции США на "Экспобанк".
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
США пригрозили банкам, нарушающим антироссийские санкции
Вчера, 14:06
 
СШАЭкспобанкЭкономика
 
 
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