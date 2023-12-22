https://ria.ru/20231222/ekonomika-1917305423.html

Неожиданная прибыль. Россия выбрала главный источник заработка

Неожиданная прибыль. Россия выбрала главный источник заработка - РИА Новости, 22.12.2023

Неожиданная прибыль. Россия выбрала главный источник заработка

За год несырьевые компании обеспечили более половины роста ВВП. Максимальный скачок выручки — 7,4 процента — зафиксировали в апреле. Локомотивами, по мнению... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:07

экономика

россия

атр

китай

ввп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852582268_0:359:3001:2047_1920x0_80_0_0_919c367b8957b1a745efeb008e1e5d91.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. За год несырьевые компании обеспечили более половины роста ВВП. Максимальный скачок выручки — 7,4 процента — зафиксировали в апреле. Локомотивами, по мнению аналитиков, выступили электроэнергетика и транспорт, существенная прибавка у строительного и банковского секторов. Останутся ли эти отрасли надежной опорой в 2024-м — в материале РИА Новости.Локомотив развитияОпыт уходящего года доказал, что Россия может зарабатывать не только на энергоресурсах. Наилучшие результаты продемонстрировали электроэнергетика, транспортировка и хранение, строительство, научная деятельность, гостиничный и ресторанный бизнес. Доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян особенно отмечает две первые отрасли — с ростом в 12-15 процентов.Увеличение прибыльности транспортной отрасли эксперт объясняет расширением сети железных дорог Восточного полигона и, как следствие, наращиванием объемов торгово-экономического взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Прежде всего с Китаем: за десять месяцев товарооборот вырос на 26,7 процента и превысил плановый показатель более чем на 18 миллиардов долларов. Восточный полигон, связывающий Транссиб и БАМ и увеличивающий их пропускную способность, продолжают расширять. По расчетам, к концу 2024-го грузопоток вырастет до 180 миллионов тонн в год.Строительную отрасль подстегнул рост ипотечного кредитования, особенно льготных займов, а также госзаказ на создание новых заводов и целых отраслей. Существенно повлияло и восстановление присоединившихся регионов. Из трех с половиной тысяч объектов две тысячи уже завершено — включая жилую недвижимость, инфраструктуру и административные здания. Часть сдается с опережением графика, отчитался господрядчик "Единый заказчик". Компания активно работает над реконструкцией исторического центра и приморского парка Мариуполя, а также взяла новые проекты в Северодонецке и Рубежном.Финансовая составляющаяВнушительный рост показал банковский сектор. Ожидается, что по итогам 2023-го банки получат чистую прибыль до трех триллионов рублей. Ранее самым успешным был 2021 год с 2,4 триллиона, напоминает директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев. "Несмотря на санкции, наша денежно-кредитная система продемонстрировала достаточную устойчивость, — отмечает Хачатурян. — Однако в следующем году из-за повышения ставки суммарная прибыль сектора может снизиться до 800-900 миллиардов рублей".Рост заработной платы ожидается на уровне восьми процентов, а реальных доходов населения — около пяти. "И это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная, и реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают", — сказал президент Владимир Путин.Аналитики считают, что динамика обусловлена рекордно низкой безработицей и повышением заработных плат. "Основной вклад вносит сфера производства, испытывающая наибольший кадровый дефицит. Можно с уверенностью говорить, что развитие промышленности обеспечит увеличение среднего заработка для синих воротничков и в следующем году. Например, рост производства в обрабатывающих отраслях может составить 7,5 процента по итогам года. Лидирующие позиции занимают машиностроение, химия и металлургия", — объясняет Лебедев.Благодаря кадровому голоду в текущем году средняя зарплата производственного персонала выросла в среднем на 12 процентов и колеблется в диапазоне 80-90 тысяч рублей в зависимости от региона, добавляет Хачатурян. Эксперт уверен, что в 2024 году тенденция к росту зарплат этой группы работников сохранится и продемонстрирует динамику в диапазоне 12-14 процентов.Услуги и прогнозыСектор услуг принес в 2023-м 600 миллиардов рублей. Граждане предсказуемо больше путешествуют по стране: только за первое полугодие объем туристического потока вырос на 15 процентов. Индустрия рассчитывает, что всего по итогам года россияне совершат 80 миллионов поездок по России — на десять процентов больше, чем в 2022-м. Очевидно, что в 2024 году тенденция укрепится и положительная динамика в этом сегменте сохранится, уверен Лебедев.Среди самых популярных направлений отмечают Краснодарский край: по данным Ростуризма, его посетили 18,5 миллиона человек. Растет и въездной поток: за уходящий год он может достичь десяти миллионов человек.Развитие внутреннего туризма сказалось на ресторанном бизнесе. В 2023-м произошел значительный рост рынка общепита: по данным Росстата, в январе — октябре оборот вырос на 12,5 процента за вычетом инфляции. "Это означает, что независимо от инфляционного фактора люди стали чаще ходить в кафе и рестораны и больше на них тратить", — говорит сооснователь системы автоматизации ресторанов Absolut POS Амбарцум Амаякян.Согласно оценке эксперта, причиной роста во многом стал эффект отложенного спроса со времен пандемии, а также сокращение путешествий за границу — люди проводят больше времени в ресторанах и кафе. На показатели рынка повлияла также высокая популярность услуги по доставке еды (рост — не менее 20 процентов), а также развитие различных форматов фастфуда.В 2024-м рынок сохранит позитивную динамику. Этому будут способствовать расширение внутреннего туризма и дальнейшее развитие рынка доставки, хотя темпы, по мнению аналитиков, могут немного замедлиться.

https://ria.ru/20231220/neft-1916782731.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914450043.html

https://ria.ru/20231129/gosdolg-1912362105.html

россия

атр

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, атр, китай, ввп