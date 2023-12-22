https://ria.ru/20231222/efimov-1917356242.html
Ефимов: в Москве выдали почти 34 тысячи семейных ипотек за 10 месяцев
Ефимов: в Москве выдали почти 34 тысячи семейных ипотек за 10 месяцев - РИА Новости, 22.12.2023
Ефимов: в Москве выдали почти 34 тысячи семейных ипотек за 10 месяцев
В столице за первые десять месяцев текущего года было выдано порядка 34 тыс. кредитов в рамках программы "Семейная ипотека", общий объем выданной суммы... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:05
2023-12-22T09:05
2023-12-22T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В столице за первые десять месяцев текущего года было выдано порядка 34 тыс. кредитов в рамках программы "Семейная ипотека", общий объем выданной суммы превышает 295 млрд руб., заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что общее количество выданных кредитов выросло на 80,6%, а объем – на 88,8% по сравнению с таким же периодом 2022 года."Семейная ипотека продолжает пользоваться популярностью у москвичей. За 2 осенних месяца в столице было выдано рекордное за все время реализации программы с 2018 года число кредитов – 5,6 тысячи в сентябре и 5 тысяч в октябре. Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди российских регионов. По итогам января – октября 2023 года на столицу приходится 10% выданных в стране кредитов и почти 18% от их объема", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что "Семейная ипотека" является единственной льготной программой, где можно рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. За первые десять месяцев этого года заемщики рефинансировали около 1,7 тыс. (5%) кредитов на сумму порядка 10 млрд руб.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева пояснила, что интерес жителей к льготным программам растет. Это связано с увеличением ставок по ипотеке. Доля льготных кредитов в общем числе выданных в Москве за первые девять месяцев кредитов достигла 71%, что на десять процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По ее словам, на семейную ипотеку приходится порядка 44% от числа выданных льготных кредитов.Кроме того, Багреева уточнила, что повышение федеральным правительством первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20% может на некоторое время снизить интерес местных жителей к семейной ипотеке и прочим программам. Она считает, что это будет носить лишь краткосрочный характер, потому что средний объем первоначального взноса в городе в этом году превышает 30% от суммы кредита. Только в январе и феврале 2023 года он незначительно снижался до 29 и 28%, соответственно.Ранее Ефимов сообщал, что на территории Москвы наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в бюджет столицы.
https://ria.ru/20230712/efimov-1883680710.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В столице за первые десять месяцев текущего года было выдано порядка 34 тыс. кредитов в рамках программы "Семейная ипотека", общий объем выданной суммы превышает 295 млрд руб., заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что общее количество выданных кредитов выросло на 80,6%, а объем – на 88,8% по сравнению с таким же периодом 2022 года.
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"Семейная ипотека продолжает пользоваться популярностью у москвичей. За 2 осенних месяца в столице было выдано рекордное за все время реализации программы с 2018 года число кредитов – 5,6 тысячи в сентябре и 5 тысяч в октябре. Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди российских регионов. По итогам января – октября 2023 года на столицу приходится 10% выданных в стране кредитов и почти 18% от их объема", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что "Семейная ипотека" является единственной льготной программой, где можно рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. За первые десять месяцев этого года заемщики рефинансировали около 1,7 тыс. (5%) кредитов на сумму порядка 10 млрд руб.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева пояснила, что интерес жителей к льготным программам растет. Это связано с увеличением ставок по ипотеке. Доля льготных кредитов в общем числе выданных в Москве за первые девять месяцев кредитов достигла 71%, что на десять процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По ее словам, на семейную ипотеку приходится порядка 44% от числа выданных льготных кредитов.
Кроме того, Багреева уточнила, что повышение федеральным правительством первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20% может на некоторое время снизить интерес местных жителей к семейной ипотеке и прочим программам. Она считает, что это будет носить лишь краткосрочный характер, потому что средний объем первоначального взноса в городе в этом году превышает 30% от суммы кредита. Только в январе и феврале 2023 года он незначительно снижался до 29 и 28%, соответственно.
Ранее Ефимов сообщал, что на территории Москвы наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в бюджет столицы.
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