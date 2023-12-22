https://ria.ru/20231222/efimov-1917356242.html

Ефимов: в Москве выдали почти 34 тысячи семейных ипотек за 10 месяцев

Ефимов: в Москве выдали почти 34 тысячи семейных ипотек за 10 месяцев - РИА Новости, 22.12.2023

Ефимов: в Москве выдали почти 34 тысячи семейных ипотек за 10 месяцев

В столице за первые десять месяцев текущего года было выдано порядка 34 тыс. кредитов в рамках программы "Семейная ипотека", общий объем выданной суммы... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:05

2023-12-22T09:05

2023-12-22T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В столице за первые десять месяцев текущего года было выдано порядка 34 тыс. кредитов в рамках программы "Семейная ипотека", общий объем выданной суммы превышает 295 млрд руб., заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что общее количество выданных кредитов выросло на 80,6%, а объем – на 88,8% по сравнению с таким же периодом 2022 года."Семейная ипотека продолжает пользоваться популярностью у москвичей. За 2 осенних месяца в столице было выдано рекордное за все время реализации программы с 2018 года число кредитов – 5,6 тысячи в сентябре и 5 тысяч в октябре. Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди российских регионов. По итогам января – октября 2023 года на столицу приходится 10% выданных в стране кредитов и почти 18% от их объема", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что "Семейная ипотека" является единственной льготной программой, где можно рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. За первые десять месяцев этого года заемщики рефинансировали около 1,7 тыс. (5%) кредитов на сумму порядка 10 млрд руб.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева пояснила, что интерес жителей к льготным программам растет. Это связано с увеличением ставок по ипотеке. Доля льготных кредитов в общем числе выданных в Москве за первые девять месяцев кредитов достигла 71%, что на десять процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По ее словам, на семейную ипотеку приходится порядка 44% от числа выданных льготных кредитов.Кроме того, Багреева уточнила, что повышение федеральным правительством первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20% может на некоторое время снизить интерес местных жителей к семейной ипотеке и прочим программам. Она считает, что это будет носить лишь краткосрочный характер, потому что средний объем первоначального взноса в городе в этом году превышает 30% от суммы кредита. Только в январе и феврале 2023 года он незначительно снижался до 29 и 28%, соответственно.Ранее Ефимов сообщал, что на территории Москвы наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в бюджет столицы.

https://ria.ru/20230712/efimov-1883680710.html

https://realty.ria.ru/20231221/ipoteka-1917302876.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)