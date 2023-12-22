https://ria.ru/20231222/dtp-1917511058.html

В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек

В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 22.12.2023

В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек

Легковушка врезалась в автобус в Новгородской области: водитель "ВАЗа" погиб, шесть пассажиров автобуса пострадали, сообщает управление ГИБДД региона в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:51

2023-12-22T15:51

2023-12-22T15:51

происшествия

авто

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Легковушка врезалась в автобус в Новгородской области: водитель "ВАЗа" погиб, шесть пассажиров автобуса пострадали, сообщает управление ГИБДД региона в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что ДТП произошло в пятницу в 14.09 мск на федеральной автодороге "Великий Новгород-Псков" в Шимском районе. Управляя автомобилем "ВАЗ-21214", 66-летний мужчина по неустановленной причине выехал на встречку и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter, выполняющим рейс по маршруту "Сольцы-Великий Новгород". "В результате водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП в автобусе находилось шесть человек, которым оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20231220/dtp-1916877324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, новгородская область, гибдд мвд рф, mercedes