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В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 22.12.2023
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15:51 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/dtp-1917511058.html
В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек
В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 22.12.2023
В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек
Легковушка врезалась в автобус в Новгородской области: водитель "ВАЗа" погиб, шесть пассажиров автобуса пострадали, сообщает управление ГИБДД региона в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:51
2023-12-22T15:51
происшествия
авто
новгородская область
гибдд мвд рф
mercedes
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Легковушка врезалась в автобус в Новгородской области: водитель "ВАЗа" погиб, шесть пассажиров автобуса пострадали, сообщает управление ГИБДД региона в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что ДТП произошло в пятницу в 14.09 мск на федеральной автодороге "Великий Новгород-Псков" в Шимском районе. Управляя автомобилем "ВАЗ-21214", 66-летний мужчина по неустановленной причине выехал на встречку и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter, выполняющим рейс по маршруту "Сольцы-Великий Новгород". "В результате водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП в автобусе находилось шесть человек, которым оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа.
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происшествия, авто, новгородская область, гибдд мвд рф, mercedes
Происшествия, Авто, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ, Mercedes
В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек

В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек, шестеро пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Легковушка врезалась в автобус в Новгородской области: водитель "ВАЗа" погиб, шесть пассажиров автобуса пострадали, сообщает управление ГИБДД региона в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что ДТП произошло в пятницу в 14.09 мск на федеральной автодороге "Великий Новгород-Псков" в Шимском районе. Управляя автомобилем "ВАЗ-21214", 66-летний мужчина по неустановленной причине выехал на встречку и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter, выполняющим рейс по маршруту "Сольцы-Великий Новгород".
«
"В результате водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП в автобусе находилось шесть человек, которым оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа.
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ПроисшествияАвтоНовгородская областьГИБДД МВД РФMercedes
 
 
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