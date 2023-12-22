https://ria.ru/20231222/dtp-1917511058.html
В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек
В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 22.12.2023
В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек
Легковушка врезалась в автобус в Новгородской области: водитель "ВАЗа" погиб, шесть пассажиров автобуса пострадали, сообщает управление ГИБДД региона в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:51
2023-12-22T15:51
2023-12-22T15:51
происшествия
авто
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Легковушка врезалась в автобус в Новгородской области: водитель "ВАЗа" погиб, шесть пассажиров автобуса пострадали, сообщает управление ГИБДД региона в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что ДТП произошло в пятницу в 14.09 мск на федеральной автодороге "Великий Новгород-Псков" в Шимском районе. Управляя автомобилем "ВАЗ-21214", 66-летний мужчина по неустановленной причине выехал на встречку и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter, выполняющим рейс по маршруту "Сольцы-Великий Новгород". "В результате водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП в автобусе находилось шесть человек, которым оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20231220/dtp-1916877324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новгородская область, гибдд мвд рф, mercedes
Происшествия, Авто, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ, Mercedes
В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек
В Новгородской области в ДТП с автобусом погиб человек, шестеро пострадали