https://ria.ru/20231222/donetsk-1917434255.html

В Донецке при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя

В Донецке при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.12.2023

В Донецке при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:19

2023-12-22T12:19

2023-12-22T12:19

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе (поселок шахты "Лидиевка") ранены два человека, анкетные данные которых уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в этом районе. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917364485.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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