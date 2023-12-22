https://ria.ru/20231222/donetsk-1917434255.html
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.12.2023
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:19
2023-12-22T12:19
2023-12-22T12:19
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе (поселок шахты "Лидиевка") ранены два человека, анкетные данные которых уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в этом районе. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917364485.html
донецк
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В Донецке при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя
В Донецке при сбросе боеприпаса с беспилотника пострадали два мирных жителя