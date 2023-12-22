https://ria.ru/20231222/domodedovo-1917508498.html
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме - РИА Новости, 22.12.2023
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме
Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:41
2023-12-22T15:41
2023-12-22T16:10
домодедово (аэропорт)
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/47/1550134799_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_9aa711eb12b9e374c0984367349b843d.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.Ранее там сообщали, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет: выпуск воздушных судов осуществлялся по согласованию с ГК ОРВД. Прилет был в штатном режиме."Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в авиагавани.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на столицу, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.
https://ria.ru/20231222/kaluga-1917504281.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/47/1550134799_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3e947628f42363a388fa58c547a07d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме
Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее там сообщали, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет: выпуск воздушных судов осуществлялся по согласованию с ГК ОРВД. Прилет был в штатном режиме.
"Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в авиагавани.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на столицу, отражена в Подольске
. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ
заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью
.
В калужском аэропорту сняли план "Ковер"