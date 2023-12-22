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Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме - РИА Новости, 22.12.2023
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Туризм
 
15:41 22.12.2023 (обновлено: 16:10 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/domodedovo-1917508498.html
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме - РИА Новости, 22.12.2023
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме
Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:41
2023-12-22T16:10
домодедово (аэропорт)
туризм
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.Ранее там сообщали, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет: выпуск воздушных судов осуществлялся по согласованию с ГК ОРВД. Прилет был в штатном режиме."Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в авиагавани.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на столицу, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.
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домодедово (аэропорт), новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме

Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее там сообщали, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет: выпуск воздушных судов осуществлялся по согласованию с ГК ОРВД. Прилет был в штатном режиме.
"Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в авиагавани.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на столицу, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.
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