https://ria.ru/20231222/domodedovo-1917508498.html

Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме

Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме - РИА Новости, 22.12.2023

Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме

Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:41

2023-12-22T15:41

2023-12-22T16:10

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Столичный аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме после частичных ограничений в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.Ранее там сообщали, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет: выпуск воздушных судов осуществлялся по согласованию с ГК ОРВД. Прилет был в штатном режиме."Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - сообщили в авиагавани.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на столицу, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.

https://ria.ru/20231222/kaluga-1917504281.html

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домодедово (аэропорт), новости - туризм