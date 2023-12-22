https://ria.ru/20231222/dobermany-1917422080.html

В Москве напали на женщину, пожаловавшуюся на выгул собак без намордников

В Москве напали на женщину, пожаловавшуюся на выгул собак без намордников - РИА Новости, 22.12.2023

В Москве напали на женщину, пожаловавшуюся на выгул собак без намордников

Следователи в Москве разбираются в истории, где мужчина напал на женщину из-за замечания за выгул собак без намордников, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:33

2023-12-22T11:33

2023-12-22T11:33

происшествия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи в Москве разбираются в истории, где мужчина напал на женщину из-за замечания за выгул собак без намордников, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. По данным следствия, 21 декабря между женщиной и уроженцем Азербайджана произошел конфликт: женщина сделала ему замечание за выгул доберманов без намордников. "По данному факту <...> проводится доследственная проверка <...> Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, осматривают записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина напал на женщину и повалил ее на землю.

https://ria.ru/20231213/sobaki-1915638210.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва