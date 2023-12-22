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В Москве напали на женщину, пожаловавшуюся на выгул собак без намордников - РИА Новости, 22.12.2023
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11:33 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/dobermany-1917422080.html
В Москве напали на женщину, пожаловавшуюся на выгул собак без намордников
В Москве напали на женщину, пожаловавшуюся на выгул собак без намордников - РИА Новости, 22.12.2023
В Москве напали на женщину, пожаловавшуюся на выгул собак без намордников
Следователи в Москве разбираются в истории, где мужчина напал на женщину из-за замечания за выгул собак без намордников, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:33
2023-12-22T11:33
происшествия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи в Москве разбираются в истории, где мужчина напал на женщину из-за замечания за выгул собак без намордников, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. По данным следствия, 21 декабря между женщиной и уроженцем Азербайджана произошел конфликт: женщина сделала ему замечание за выгул доберманов без намордников. "По данному факту &lt;...&gt; проводится доследственная проверка &lt;...&gt; Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, осматривают записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина напал на женщину и повалил ее на землю.
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происшествия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В Москве напали на женщину, пожаловавшуюся на выгул собак без намордников

В Москве напали на женщину, пожаловавшуюся на выгул доберманов без намордников

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следователи в Москве разбираются в истории, где мужчина напал на женщину из-за замечания за выгул собак без намордников, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, 21 декабря между женщиной и уроженцем Азербайджана произошел конфликт: женщина сделала ему замечание за выгул доберманов без намордников.
"По данному факту <...> проводится доследственная проверка <...> Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, осматривают записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина напал на женщину и повалил ее на землю.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку
13 декабря, 20:44
 
ПроисшествияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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