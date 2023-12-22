https://ria.ru/20231222/devochka-1917558874.html
Девочка, расстроившаяся из-за беременности мамы, прокомментировала видео
Девочка, расстроившаяся из-за беременности мамы, прокомментировала видео - РИА Новости, 22.12.2023
Девочка, расстроившаяся из-за беременности мамы, прокомментировала видео
В семье девочки, которая истерикой отреагировала на новость о беременности мамы, это будет уже третий ребенок, сейчас малышка сама не понимает, почему... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:32
2023-12-22T18:32
2023-12-22T18:32
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917556421_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6f829e4228a2a6e42f2ca0495f3e9d8.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В семье девочки, которая истерикой отреагировала на новость о беременности мамы, это будет уже третий ребенок, сейчас малышка сама не понимает, почему расплакалась – она рассказала РИА Новости, что с нетерпением ждет нового члена семьи. Психолог, комментируя ситуацию, указал на ошибку и дал совет родителям, как правильно сообщать такие новости. В соцсетях стало вирусным видео с девочкой Евой, которой сообщают о том, что "у мамы в животике ляля". Девочка сначала не верит, а после плачет и говорит, что ей "и одной (сестры) хватает". Сейчас Ева уже рада скорому появлению малыша, она рассказала РИА Новости, что больше хочет сестру. "Просто не ожидала, сразу подумала о чем-то плохом, но сейчас я уже очень хочу сестру", – призналась девочка. Мама Евы Кристина Белецкая уточнила, что они советовались с дочерью перед тем, как планировать третьего ребенка. "Я не ожидала такой реакции, потому что за недолго до того, как мы ей сказали, я у нее спрашивала: "Ты бы хотела?", и она говорила, что очень хочет", - отметила женщина. В комментариях под видео люди начали возмущаться и утверждать, что родители "забирают детство у старшего ребенка". Отвечая на такие упреки, мама Евы уточнила, что она никогда не заставляла старшую дочь ухаживать за младшей. "Мы не рожаем и не скидываем детей на старшего ребенка, Ева никогда не оставалась одна с трехлетней сестрой, только по ее собственному желанию. Не было такого, чтобы я ее заставляла, как писали в комментариях", – сказала собеседница агентства. По мнению психологов, реакция девочки "укладывается в рамки нормы", однако родителям не стоило смеяться, так как ребенок был в состоянии шока. "У детей могут быть разные характеры, разные настроения, и в принципе такая реакция может укладываться в рамках нормы. Меня, скорее, удивило, что мама начала смеяться в ответ на такую реакцию ребенка. Вот это нельзя допускать, потому что это серьезная информация, ребенку нужно пережить этот шок", - рассказал РИА Новости детский и семейный психотерапевт Института гармоничного развития и адаптации Александр Шадура. Специалист также посоветовал сообщать детям о пополнении в семье в выходной день, чтобы после оглашения новости провести с ребенком как можно больше времени вместе и последить за его состоянием. "Очень важно, чтобы после сообщения этой информации было какое-то свободное время, в том числе и у родителей. А не просто: сказали - и пошли дальше по делам", - подытожил Шадура.
https://ria.ru/20231013/neonatolog-1902414015.html
https://ria.ru/20230414/dekretnye-1865435553.html
https://ria.ru/20231130/vyplaty-1728392476.html
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Комментарий девочки Евы про видео, где она расстроилась, узнав о беременности ее мамы
В сети появилось видео, как у девочки случилась истерика после новости о беременности мамы. Сейчас Ева уже рада скорому появлению малыша, больше хочет сестру, об этом она рассказала РИА Новости.
2023-12-22T18:32
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РИА Новости
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общество
Девочка, расстроившаяся из-за беременности мамы, прокомментировала видео
Девочка Ева, ставшая героиней интернета, сказала, что рада беременности мамы
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В семье девочки, которая истерикой отреагировала на новость о беременности мамы, это будет уже третий ребенок, сейчас малышка сама не понимает, почему расплакалась – она рассказала РИА Новости, что с нетерпением ждет нового члена семьи. Психолог, комментируя ситуацию, указал на ошибку и дал совет родителям, как правильно сообщать такие новости.
В соцсетях стало вирусным видео с девочкой Евой, которой сообщают о том, что "у мамы в животике ляля". Девочка сначала не верит, а после плачет и говорит, что ей "и одной (сестры) хватает".
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Сейчас Ева уже рада скорому появлению малыша, она рассказала РИА Новости, что больше хочет сестру. "Просто не ожидала, сразу подумала о чем-то плохом, но сейчас я уже очень хочу сестру", – призналась девочка.
Мама Евы Кристина Белецкая уточнила, что они советовались с дочерью перед тем, как планировать третьего ребенка. "Я не ожидала такой реакции, потому что за недолго до того, как мы ей сказали, я у нее спрашивала: "Ты бы хотела?", и она говорила, что очень хочет", - отметила женщина.
В комментариях под видео люди начали возмущаться и утверждать, что родители "забирают детство у старшего ребенка". Отвечая на такие упреки, мама Евы уточнила, что она никогда не заставляла старшую дочь ухаживать за младшей. "Мы не рожаем и не скидываем детей на старшего ребенка, Ева никогда не оставалась одна с трехлетней сестрой, только по ее собственному желанию. Не было такого, чтобы я ее заставляла, как писали в комментариях", – сказала собеседница агентства.
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По мнению психологов, реакция девочки "укладывается в рамки нормы", однако родителям не стоило смеяться, так как ребенок был в состоянии шока.
"У детей могут быть разные характеры, разные настроения, и в принципе такая реакция может укладываться в рамках нормы. Меня, скорее, удивило, что мама начала смеяться в ответ на такую реакцию ребенка. Вот это нельзя допускать, потому что это серьезная информация, ребенку нужно пережить этот шок", - рассказал РИА Новости детский и семейный психотерапевт Института гармоничного развития и адаптации Александр Шадура.
Специалист также посоветовал сообщать детям о пополнении в семье в выходной день, чтобы после оглашения новости провести с ребенком как можно больше времени вместе и последить за его состоянием. "Очень важно, чтобы после сообщения этой информации было какое-то свободное время, в том числе и у родителей. А не просто: сказали - и пошли дальше по делам", - подытожил Шадура.
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