https://ria.ru/20231222/devochka-1917558874.html

Девочка, расстроившаяся из-за беременности мамы, прокомментировала видео

Девочка, расстроившаяся из-за беременности мамы, прокомментировала видео - РИА Новости, 22.12.2023

Девочка, расстроившаяся из-за беременности мамы, прокомментировала видео

В семье девочки, которая истерикой отреагировала на новость о беременности мамы, это будет уже третий ребенок, сейчас малышка сама не понимает, почему... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:32

2023-12-22T18:32

2023-12-22T18:32

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917556421_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6f829e4228a2a6e42f2ca0495f3e9d8.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В семье девочки, которая истерикой отреагировала на новость о беременности мамы, это будет уже третий ребенок, сейчас малышка сама не понимает, почему расплакалась – она рассказала РИА Новости, что с нетерпением ждет нового члена семьи. Психолог, комментируя ситуацию, указал на ошибку и дал совет родителям, как правильно сообщать такие новости. В соцсетях стало вирусным видео с девочкой Евой, которой сообщают о том, что "у мамы в животике ляля". Девочка сначала не верит, а после плачет и говорит, что ей "и одной (сестры) хватает". Сейчас Ева уже рада скорому появлению малыша, она рассказала РИА Новости, что больше хочет сестру. "Просто не ожидала, сразу подумала о чем-то плохом, но сейчас я уже очень хочу сестру", – призналась девочка. Мама Евы Кристина Белецкая уточнила, что они советовались с дочерью перед тем, как планировать третьего ребенка. "Я не ожидала такой реакции, потому что за недолго до того, как мы ей сказали, я у нее спрашивала: "Ты бы хотела?", и она говорила, что очень хочет", - отметила женщина. В комментариях под видео люди начали возмущаться и утверждать, что родители "забирают детство у старшего ребенка". Отвечая на такие упреки, мама Евы уточнила, что она никогда не заставляла старшую дочь ухаживать за младшей. "Мы не рожаем и не скидываем детей на старшего ребенка, Ева никогда не оставалась одна с трехлетней сестрой, только по ее собственному желанию. Не было такого, чтобы я ее заставляла, как писали в комментариях", – сказала собеседница агентства. По мнению психологов, реакция девочки "укладывается в рамки нормы", однако родителям не стоило смеяться, так как ребенок был в состоянии шока. "У детей могут быть разные характеры, разные настроения, и в принципе такая реакция может укладываться в рамках нормы. Меня, скорее, удивило, что мама начала смеяться в ответ на такую реакцию ребенка. Вот это нельзя допускать, потому что это серьезная информация, ребенку нужно пережить этот шок", - рассказал РИА Новости детский и семейный психотерапевт Института гармоничного развития и адаптации Александр Шадура. Специалист также посоветовал сообщать детям о пополнении в семье в выходной день, чтобы после оглашения новости провести с ребенком как можно больше времени вместе и последить за его состоянием. "Очень важно, чтобы после сообщения этой информации было какое-то свободное время, в том числе и у родителей. А не просто: сказали - и пошли дальше по делам", - подытожил Шадура.

https://ria.ru/20231013/neonatolog-1902414015.html

https://ria.ru/20230414/dekretnye-1865435553.html

https://ria.ru/20231130/vyplaty-1728392476.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Комментарий девочки Евы про видео, где она расстроилась, узнав о беременности ее мамы В сети появилось видео, как у девочки случилась истерика после новости о беременности мамы. Сейчас Ева уже рада скорому появлению малыша, больше хочет сестру, об этом она рассказала РИА Новости. 2023-12-22T18:32 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество