https://ria.ru/20231222/deti-1917519228.html

Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей

Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей - РИА Новости, 22.12.2023

Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей

Троих российских детей удалось вернуть с Украины в результате взаимодействия уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:12

2023-12-22T16:12

2023-12-22T16:46

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мария львова-белова

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белгородская область

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Троих российских детей удалось вернуть с Украины в результате взаимодействия уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с украинской стороной при участии Пограничной службы ФСБ РФ и представителей Катара, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена."При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой во взаимодействии с украинской стороной, при участии сотрудников Пограничной службы ФСБ России и представителей Государства Катар три ребенка вернулись с Украины в родную семью в Белгородской области", - говорится в сообщении. Встреча детей с родителями, по данным аппарата уполномоченного, состоялась в пятницу, 22 декабря, в Белгороде."Семья проживает в Белгороде. Два брата, 9 и 17 лет, и их 12-летняя сестра некоторое время проживали у бабушки по материнской линии в Харьковской области Украины. Родители - граждане Российской Федерации. В декабре 2021 года родители привезли детей к бабушке погостить. В связи с семейными обстоятельствами родители приняли решение на некоторое время оставить детей у бабушки, а сами вернулись в Белгород", - рассказали в пресс-службе. Дети учились в местной школе, впоследствии родители не смогли выехать за ними на Украину и самостоятельно забрать."В диалоге с украинской стороной при посредничестве Государства Катар была достигнута договоренность о возвращении несовершеннолетних в РФ в сопровождении бабушки", - сообщили в аппарате детского омбудсмена. По данным пресс-службы, правительство Белгородской области окажет семье всю необходимую поддержку.Сама Львова-Белова в Telegram-канале поблагодарила сотрудников Пограничной службы ФСБ России, власти Белгородской области и главу этого региона Вячеслава Гладкова. Она отметила, что ребят определят в одну из местных школ, где их будут сопровождать опытные педагоги."Помогать в воссоединении детей с их близкими - это поручение президента Владимира Путина. С начала СВО при нашем непосредственном участии удалось вернуть пять детей в три российские семьи", - рассказала детский омбудсмен. Также, по ее словам, удалось воссоединить 48 детей из 35 семей со своими родными, проживающими на Украине и в других странах.

https://ria.ru/20230511/deti-1871095568.html

https://ria.ru/20231219/rebenok-1916645820.html

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Кирилл Волков

украина, россия, белгород, мария львова-белова, общество, харьковская область, белгородская область