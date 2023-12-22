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Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей - РИА Новости, 22.12.2023
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16:12 22.12.2023 (обновлено: 16:46 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/deti-1917519228.html
Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей
Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей - РИА Новости, 22.12.2023
Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей
Троих российских детей удалось вернуть с Украины в результате взаимодействия уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:12
2023-12-22T16:46
украина
россия
белгород
мария львова-белова
общество
харьковская область
белгородская область
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Троих российских детей удалось вернуть с Украины в результате взаимодействия уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с украинской стороной при участии Пограничной службы ФСБ РФ и представителей Катара, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена."При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой во взаимодействии с украинской стороной, при участии сотрудников Пограничной службы ФСБ России и представителей Государства Катар три ребенка вернулись с Украины в родную семью в Белгородской области", - говорится в сообщении. Встреча детей с родителями, по данным аппарата уполномоченного, состоялась в пятницу, 22 декабря, в Белгороде."Семья проживает в Белгороде. Два брата, 9 и 17 лет, и их 12-летняя сестра некоторое время проживали у бабушки по материнской линии в Харьковской области Украины. Родители - граждане Российской Федерации. В декабре 2021 года родители привезли детей к бабушке погостить. В связи с семейными обстоятельствами родители приняли решение на некоторое время оставить детей у бабушки, а сами вернулись в Белгород", - рассказали в пресс-службе. Дети учились в местной школе, впоследствии родители не смогли выехать за ними на Украину и самостоятельно забрать."В диалоге с украинской стороной при посредничестве Государства Катар была достигнута договоренность о возвращении несовершеннолетних в РФ в сопровождении бабушки", - сообщили в аппарате детского омбудсмена. По данным пресс-службы, правительство Белгородской области окажет семье всю необходимую поддержку.Сама Львова-Белова в Telegram-канале поблагодарила сотрудников Пограничной службы ФСБ России, власти Белгородской области и главу этого региона Вячеслава Гладкова. Она отметила, что ребят определят в одну из местных школ, где их будут сопровождать опытные педагоги."Помогать в воссоединении детей с их близкими - это поручение президента Владимира Путина. С начала СВО при нашем непосредственном участии удалось вернуть пять детей в три российские семьи", - рассказала детский омбудсмен. Также, по ее словам, удалось воссоединить 48 детей из 35 семей со своими родными, проживающими на Украине и в других странах.
https://ria.ru/20230511/deti-1871095568.html
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украина, россия, белгород, мария львова-белова, общество, харьковская область, белгородская область
Украина, Россия, Белгород, Мария Львова-Белова, Общество, Харьковская область, Белгородская область
Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих российских детей

Львова-Белова помогла вернуть с Украины троих детей из Белгородской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Троих российских детей удалось вернуть с Украины в результате взаимодействия уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с украинской стороной при участии Пограничной службы ФСБ РФ и представителей Катара, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.
"При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой во взаимодействии с украинской стороной, при участии сотрудников Пограничной службы ФСБ России и представителей Государства Катар три ребенка вернулись с Украины в родную семью в Белгородской области", - говорится в сообщении. Встреча детей с родителями, по данным аппарата уполномоченного, состоялась в пятницу, 22 декабря, в Белгороде.
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"Семья проживает в Белгороде. Два брата, 9 и 17 лет, и их 12-летняя сестра некоторое время проживали у бабушки по материнской линии в Харьковской области Украины. Родители - граждане Российской Федерации. В декабре 2021 года родители привезли детей к бабушке погостить. В связи с семейными обстоятельствами родители приняли решение на некоторое время оставить детей у бабушки, а сами вернулись в Белгород", - рассказали в пресс-службе. Дети учились в местной школе, впоследствии родители не смогли выехать за ними на Украину и самостоятельно забрать.
"В диалоге с украинской стороной при посредничестве Государства Катар была достигнута договоренность о возвращении несовершеннолетних в РФ в сопровождении бабушки", - сообщили в аппарате детского омбудсмена. По данным пресс-службы, правительство Белгородской области окажет семье всю необходимую поддержку.
Сама Львова-Белова в Telegram-канале поблагодарила сотрудников Пограничной службы ФСБ России, власти Белгородской области и главу этого региона Вячеслава Гладкова. Она отметила, что ребят определят в одну из местных школ, где их будут сопровождать опытные педагоги.
"Помогать в воссоединении детей с их близкими - это поручение президента Владимира Путина. С начала СВО при нашем непосредственном участии удалось вернуть пять детей в три российские семьи", - рассказала детский омбудсмен. Также, по ее словам, удалось воссоединить 48 детей из 35 семей со своими родными, проживающими на Украине и в других странах.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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УкраинаРоссияБелгородМария Львова-БеловаОбществоХарьковская областьБелгородская область
 
 
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