https://ria.ru/20231222/deti-1917460347.html
Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе
Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2023
Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе
Итальянские благотворители вновь привезли новогодние подарки для детей Донбасса, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:44
2023-12-22T13:44
2023-12-22T14:41
донбасс
горловка
донецк
дед мороз
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РИМ, 22 дек — РИА Новости. Итальянские благотворители вновь привезли новогодние подарки для детей Донбасса, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато."В Харцызском районе, в приходе преподобного Серафима Саровского в Донецке, в Петровском районе, прифронтовых селах в районе Горловки, Дебальцево и окрестных селах подарок получат более 600 детей", — рассказал собеседник агентства.Маленьким жителям опасных территорий вручат фрукты, сладости и игрушки.Кроме того, 40 детей из поселка Шахты имени Гагарина под Горловкой проведут день в ростовском аквапарке, чтобы "забыть недели без электричества, воды и отопления из-за украинских бомбардировок".Бордато добавил, что через несколько недель завершится поставка оборудования для отделения неонатологии мариупольской больницы. Ассоциация и в 2024 году продолжит оказывать гуманитарную помощь "тем, кто страдает, тем, кто не справляется, тем, кого постигло несчастье тяжелой болезни", заключил итальянский благотворитель.В этом году акция по поздравлению детей Донбасса с Новым годом прошла уже в девятый раз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, горловка, донецк, дед мороз, серафим саровский (прохор мошнин), общество
Донбасс, Горловка, Донецк, Дед Мороз, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Общество
Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе
Благотворители из Италии привезли новогодние сладости и игрушки детям в Донбассе
РИМ, 22 дек — РИА Новости. Итальянские благотворители вновь привезли новогодние подарки для детей Донбасса, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато.
«
"В Харцызском районе, в приходе преподобного Серафима Саровского в Донецке, в Петровском районе, прифронтовых селах в районе Горловки, Дебальцево и окрестных селах подарок получат более 600 детей", — рассказал собеседник агентства.
Маленьким жителям опасных территорий вручат фрукты, сладости и игрушки.
Кроме того, 40 детей из поселка Шахты имени Гагарина под Горловкой проведут день в ростовском аквапарке, чтобы "забыть недели без электричества, воды и отопления из-за украинских бомбардировок".
Бордато добавил, что через несколько недель завершится поставка оборудования для отделения неонатологии мариупольской больницы.
Ассоциация и в 2024 году продолжит оказывать гуманитарную помощь "тем, кто страдает, тем, кто не справляется, тем, кого постигло несчастье тяжелой болезни", заключил итальянский благотворитель.
В этом году акция по поздравлению детей Донбасса с Новым годом прошла уже в девятый раз.
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