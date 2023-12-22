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Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2023
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13:44 22.12.2023 (обновлено: 14:41 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/deti-1917460347.html
Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе
Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2023
Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе
Итальянские благотворители вновь привезли новогодние подарки для детей Донбасса, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:44
2023-12-22T14:41
донбасс
горловка
донецк
дед мороз
серафим саровский (прохор мошнин)
общество
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РИМ, 22 дек — РИА Новости. Итальянские благотворители вновь привезли новогодние подарки для детей Донбасса, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато.&quot;В Харцызском районе, в приходе преподобного Серафима Саровского в Донецке, в Петровском районе, прифронтовых селах в районе Горловки, Дебальцево и окрестных селах подарок получат более 600 детей&quot;, — рассказал собеседник агентства.Маленьким жителям опасных территорий вручат фрукты, сладости и игрушки.Кроме того, 40 детей из поселка Шахты имени Гагарина под Горловкой проведут день в ростовском аквапарке, чтобы "забыть недели без электричества, воды и отопления из-за украинских бомбардировок".Бордато добавил, что через несколько недель завершится поставка оборудования для отделения неонатологии мариупольской больницы. Ассоциация и в 2024 году продолжит оказывать гуманитарную помощь "тем, кто страдает, тем, кто не справляется, тем, кого постигло несчастье тяжелой болезни", заключил итальянский благотворитель.В этом году акция по поздравлению детей Донбасса с Новым годом прошла уже в девятый раз.
https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html
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донбасс, горловка, донецк, дед мороз, серафим саровский (прохор мошнин), общество
Донбасс, Горловка, Донецк, Дед Мороз, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Общество
Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе

Благотворители из Италии привезли новогодние сладости и игрушки детям в Донбассе

© Фото : Unspalsh/Kira auf der HeideДевочка разворачивает новогодний подарок
Девочка разворачивает новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Unspalsh/Kira auf der Heide
Девочка разворачивает новогодний подарок. Архивное фото
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РИМ, 22 дек — РИА Новости. Итальянские благотворители вновь привезли новогодние подарки для детей Донбасса, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато.
«

"В Харцызском районе, в приходе преподобного Серафима Саровского в Донецке, в Петровском районе, прифронтовых селах в районе Горловки, Дебальцево и окрестных селах подарок получат более 600 детей", — рассказал собеседник агентства.

Маленьким жителям опасных территорий вручат фрукты, сладости и игрушки.
Кроме того, 40 детей из поселка Шахты имени Гагарина под Горловкой проведут день в ростовском аквапарке, чтобы "забыть недели без электричества, воды и отопления из-за украинских бомбардировок".
Бордато добавил, что через несколько недель завершится поставка оборудования для отделения неонатологии мариупольской больницы.
Ассоциация и в 2024 году продолжит оказывать гуманитарную помощь "тем, кто страдает, тем, кто не справляется, тем, кого постигло несчастье тяжелой болезни", заключил итальянский благотворитель.
В этом году акция по поздравлению детей Донбасса с Новым годом прошла уже в девятый раз.
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