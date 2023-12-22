https://ria.ru/20231222/deti-1917460347.html

Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе

Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2023

Итальянские благотворители привезли новогодние подарки детям в Донбассе

Итальянские благотворители вновь привезли новогодние подарки для детей Донбасса, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:44

2023-12-22T13:44

2023-12-22T14:41

донбасс

горловка

донецк

дед мороз

серафим саровский (прохор мошнин)

общество

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РИМ, 22 дек — РИА Новости. Итальянские благотворители вновь привезли новогодние подарки для детей Донбасса, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато."В Харцызском районе, в приходе преподобного Серафима Саровского в Донецке, в Петровском районе, прифронтовых селах в районе Горловки, Дебальцево и окрестных селах подарок получат более 600 детей", — рассказал собеседник агентства.Маленьким жителям опасных территорий вручат фрукты, сладости и игрушки.Кроме того, 40 детей из поселка Шахты имени Гагарина под Горловкой проведут день в ростовском аквапарке, чтобы "забыть недели без электричества, воды и отопления из-за украинских бомбардировок".Бордато добавил, что через несколько недель завершится поставка оборудования для отделения неонатологии мариупольской больницы. Ассоциация и в 2024 году продолжит оказывать гуманитарную помощь "тем, кто страдает, тем, кто не справляется, тем, кого постигло несчастье тяжелой болезни", заключил итальянский благотворитель.В этом году акция по поздравлению детей Донбасса с Новым годом прошла уже в девятый раз.

https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html

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Варвара Скокшина

донбасс, горловка, донецк, дед мороз, серафим саровский (прохор мошнин), общество