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На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело - РИА Новости, 22.12.2023
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12:16 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/delo-1917433622.html
На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело
На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело - РИА Новости, 22.12.2023
На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело
Уголовное дело по статьям о побоях и хулиганстве возбуждено в Москве на мужчину, который в ответ на замечания за выгул собак без намордников набросился на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:16
2023-12-22T12:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о побоях и хулиганстве возбуждено в Москве на мужчину, который в ответ на замечания за выгул собак без намордников набросился на женщину, сообщает столичный главк СК РФ. Ведомство ранее информировало, что 21 декабря на востоке Москвы женщина сделала уроженцу Азербайджана замечание за выгул доберманов без намордников, а "мужчина совершил в отношении нее хулиганские действия". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он напал повалил ее на землю. "По результатам проведенной доследственной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231212/sobaki-1915246915.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело

На владельца собак, напавшего на пожаловавшуюся ему москвичку, завели дело

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о побоях и хулиганстве возбуждено в Москве на мужчину, который в ответ на замечания за выгул собак без намордников набросился на женщину, сообщает столичный главк СК РФ.
Ведомство ранее информировало, что 21 декабря на востоке Москвы женщина сделала уроженцу Азербайджана замечание за выгул доберманов без намордников, а "мужчина совершил в отношении нее хулиганские действия". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он напал повалил ее на землю.
"По результатам проведенной доследственной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на людей
12 декабря, 11:04
 
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