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На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело
На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело - РИА Новости, 22.12.2023
На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело
Уголовное дело по статьям о побоях и хулиганстве возбуждено в Москве на мужчину, который в ответ на замечания за выгул собак без намордников набросился на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:16
2023-12-22T12:16
2023-12-22T12:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о побоях и хулиганстве возбуждено в Москве на мужчину, который в ответ на замечания за выгул собак без намордников набросился на женщину, сообщает столичный главк СК РФ. Ведомство ранее информировало, что 21 декабря на востоке Москвы женщина сделала уроженцу Азербайджана замечание за выгул доберманов без намордников, а "мужчина совершил в отношении нее хулиганские действия". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он напал повалил ее на землю. "По результатам проведенной доследственной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231212/sobaki-1915246915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело
На владельца собак, напавшего на пожаловавшуюся ему москвичку, завели дело