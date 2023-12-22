https://ria.ru/20231222/delo-1917433622.html

На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело

На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело - РИА Новости, 22.12.2023

На владельца собак, напавшего на москвичку, завели уголовное дело

Уголовное дело по статьям о побоях и хулиганстве возбуждено в Москве на мужчину, который в ответ на замечания за выгул собак без намордников набросился на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:16

2023-12-22T12:16

2023-12-22T12:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о побоях и хулиганстве возбуждено в Москве на мужчину, который в ответ на замечания за выгул собак без намордников набросился на женщину, сообщает столичный главк СК РФ. Ведомство ранее информировало, что 21 декабря на востоке Москвы женщина сделала уроженцу Азербайджана замечание за выгул доберманов без намордников, а "мужчина совершил в отношении нее хулиганские действия". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он напал повалил ее на землю. "По результатам проведенной доследственной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/sobaki-1915246915.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва