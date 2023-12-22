https://ria.ru/20231222/chirkov-1917396676.html

Сергей Чирков: Социальный фонд упростил выплату пособий и пенсий в России

Сергей Чирков: Социальный фонд упростил выплату пособий и пенсий в России - РИА Новости, 22.12.2023

Сергей Чирков: Социальный фонд упростил выплату пособий и пенсий в России

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью РИА Новости рассказал о главных достижениях фонда за год работы с момента его появления, о... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:00

2023-12-22T11:00

2023-12-22T11:35

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Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью РИА Новости рассказал о главных достижениях фонда за год работы с момента его появления, о поддержке семей с детьми, а также о работе отделений в новых регионах и поделился подробностями подготовки единого реестра нуждаемости россиян и планами развития ведомства. Беседовала Анастасия Кёся.– Распоряжением правительства России вы назначены председателем объединенного Фонда пенсионного и социального страхования с 1 января 2023 года. Чего удалось достичь за первый год работы фонда?– Социальный фонд создавался для того, чтобы сделать предоставление услуг и сервисов более удобным и качественным. Мы сделали все, чтобы люди продолжили получать назначенные выплаты в прежние даты и обращались по привычным адресам. Мы запустили оформление новых мер поддержки, оптимизировали форматы предоставления по уже существующим сервисам, приняли новые функции, а также ускорили принятие решений по выплатам и соцуслугам.При создании Социального фонда был введен единый страховой тариф, который упростил уплату взносов и снизил административную нагрузку на компании. Теперь все работающие по гражданско-правовым договорам граждане могут получать больничные, декретные и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, чего раньше не было. Эта мера может затронуть порядка четырех миллионов граждан.Еще один проект, запущенный благодаря созданию фонда, – центры общения для людей старшего поколения. Мы открыли их по всей стране на освободившихся после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования площадках. В центрах наше старшее поколение разнообразно и с пользой проводит свой досуг. Этим проектом мы стараемся поддерживать активное долголетие, продвигать здоровый образ жизни, волонтерство и, конечно, повышать пенсионную грамотность, обучать пожилых компьютерным и финансовым навыкам.По всей стране действует 250 центров общения, большая часть из них – в небольших районах, еще 37 начнут работу до конца 2023 года. Центры пользуются огромной популярностью: мы получаем множество положительных откликов. С начала реализации проекта проведено 17 тысяч мероприятий, в которых приняли участие свыше 180 тысяч граждан "серебряного" возраста.Самое главное достижение нынешнего года – это назначение единого пособия, которое появилось вместе с Социальным фондом. Сейчас выплату получают родители 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин. Это пособие объединило существовавшие ранее меры поддержки семей с детьми и было трансформировано в современную выплату, которая теперь предоставляется в более простом удобном формате. Первое, что появилось с его введением – это непрерывная поддержка семьи с момента беременности и до окончания школы. Ни одно детское пособие в России раньше не захватывало такой длительный период.Всего с начала 2023 года фонд оказал гражданам более 140 миллионов различных услуг. Каждый сам выбирает, как получать услуги фонда: в электронном виде или при очном обращении в клиентскую службу. По всей стране работают 2,6 тысячи клиентских офисов фонда. Ежедневно более тысячи операторов отвечают на вопросы граждан, которые поступают в наш колл-центр по социальным вопросам. За сутки специалисты обрабатывают порядка 300 тысяч обращений. В этом году мы значительно сократили время ожидания ответа оператора. Сейчас оно в среднем составляет менее минуты.– Сколько человек в России сегодня не перешли на единое пособие и получают прежние выплаты? Планируется ли их перевод на единое пособие?– Мы, конечно, продолжаем предоставлять все ранее назначенные выплаты, эти обязательства сохранены. Но идет естественный процесс, когда люди переходят на новое единое пособие вместо того, чтобы получать старое.Для примера можно взять ежемесячную выплату на детей школьного возраста – от восьми до 17 лет. В прошлом году она предоставлялась как отдельная выплата. Теперь эта выплата стала частью единого пособия. В декабре прошлого года выплату на школьников получали родители более пяти миллионов детей. Сейчас средства предоставляются около 100 тысячам детей. Куда делись эти семьи? Перестали получать выплату? Или, может, дети выросли? Нет, просто теперь все перешли на единое пособие. Дальше оформление детских пособий будет идти по этому же пути.– Ждут ли какие-то изменения программу материнского капитала?– Уже более 15 лет фонд выдает семьям сертификаты на материнский капитал. В 2023 году выдано около 850 тысяч сертификатов, а поступило более 1,9 миллиона заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. Самым востребованным направлением является покупка ипотечного жилья. Чтобы сделать проще жизнь родителей, мы договорились с банками, что при оформлении кредита они сразу принимают документы о распоряжении материнским капиталом.В будущем году 1 февраля размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,5%. Гражданам, которые уже частично использовали маткапитал, мы индексируем только остаток суммы. Кроме того, с нового года корректируются условия назначения ежемесячных выплат из материнского капитала. Будет увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас это возможно в течение первых трех месяцев с рождения, а с 2024 года такая возможность у родителей будет в течение шести месяцев.– С какими трудностями Социальный фонд столкнулся в выстраивании работы отделений в новых регионах России? Есть ли сейчас трудности в назначении пенсий и пособий?– Одна из главных задач, которую мы решаем в этом году в новых регионах, – помочь большому количеству людей, которые с марта были включены в российскую социальную систему и теперь оформляют выплаты по новым законам либо впервые получают меры поддержки, которых раньше не было. Поэтому работа здесь идет интенсивно, наши специалисты из разных регионов приезжают в командировки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, чтобы помогать коллегам.Нынешние показатели оформления выплат выглядят оптимистично. В начале декабря мы, например, достигли знаковой отметки в миллион назначенных пенсий в новых регионах. Для понимания, сколько это, достаточно сказать, что примерно столько же пенсий ежегодно назначалось в России за последние несколько лет. Но надо понимать, что пенсии в новых регионах, во-первых, назначаются только восемь месяцев, а во-вторых, одна оформленная пенсия в новых субъектах требует в два раза больше усилий, чем при стандартном, отлаженном назначении. Поэтому мы и говорим, что темпы оформления выплат в новых регионах идут хорошо.При всех сложностях, которые есть, фонду удается реализовать удобные форматы обслуживания. Например, ежемесячная денежная выплата для людей с инвалидностью в новых субъектах в половине случаев оформляется проактивно. Также наши специалисты проактивно оформляют СНИЛС на основе данных министерства внутренних дел о выданном паспорте гражданина РФ. Всего в новых субъектах жителям сейчас одобрено уже более двух миллионов разных выплат и мер поддержки.– С 1 января 2024 года планируется введение в пользование единого реестра нуждаемости граждан России. На каком этапе реестр находится сейчас? Успеваете ли завершить работу к обозначенной дате?– С нового года реестр, как и планировалось, станет доступен для использования. Его данные будут помогать с определением нуждающихся в поддержке государства, чтобы более адресно предоставлять помощь именно тем, кому она действительно нужна. Система позволит определять граждан, раньше не получавших меры поддержки. В том числе среди таких категорий, как многодетные семьи, ветераны труда и ветераны боевых действий, дети-сироты, студенты и другие.Создание реестра идет по намеченному графику. Сейчас практически все готово для запуска и использования его возможностей. В системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) для этого запущен сервис сведений о составе семьи и родственниках. Также создан сервис предоставления сведений о доходах россиян в том формате, который необходим для ведения реестра.Реестр нуждающихся – это часть единой цифровой платформы, более глобальной системы, которую мы также начинаем поэтапно запускать уже с января.– Каким вы видите следующий год для Социального фонда? В каких направлениях планируете развиваться в новом году?– Следующий год – год семьи. В новом году в социальной сфере будет много задач, требующих нашего внимания. В новом году, как и всегда, мы будем помогать гражданам и заботиться о них в режиме 24/7 в рамках "одного окна" по любому каналу связи: в клиентских службах, МФЦ и на портале Госуслуг. Специалисты единых офисов клиентского обслуживания фонда всегда помогут и ответят на все вопросы, связанные с предоставлением мер поддержки по линии СФР.Сегодня самый быстрый и максимально удобный формат получения наших услуг – это беззаявительный формат. Он подразумевает, что человеку вообще не требуется обращаться в фонд. Уже свыше пяти миллионов граждан ежегодно получают услуги фонда беззаявительно. В этом году более 2,5 миллионов граждан проинформированы о предполагаемом размере будущей пенсии. Свыше пяти миллионов граждан в разных жизненных ситуациях получили уведомления с ЕПГУ о положенных мерах соцподдержки.Курс по развитию беззаявительных процедур продолжается. В 2023 году реализовано беззаявительное назначение ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий – участникам СВО, Героям Труда Российской Федерации, Героям Российской Федерации. В 2024 планируется реализация в беззаявительной форме назначения пенсий по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям, перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) за работу на Севере.

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https://ria.ru/20231201/pensiya-1913042694.html

https://ria.ru/20231120/pensiya-1910601237.html

https://ria.ru/20231221/semya-1917285271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей чирков, интервью