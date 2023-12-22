https://ria.ru/20231222/chekhiya-1917412637.html

В Чехии установили личности 11 из 14 погибших при стрельбе в четверг

В Чехии установили личности 11 из 14 погибших при стрельбе в четверг - РИА Новости, 22.12.2023

В Чехии установили личности 11 из 14 погибших при стрельбе в четверг

В Чехии установили личности 11 из 14 погибших при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге, сообщила пресс-служба полиции в сети Х. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:06

2023-12-22T11:06

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ПРАГА, 22 дек — РИА Новости. В Чехии установили личности 11 из 14 погибших при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге, сообщила пресс-служба полиции в сети Х. "В настоящее время мы опознали 11 погибших и работаем над установлением личностей остальных. Мы рассчитываем завершить первоначальные операции на месте происшествия к утру (пятницы. — Прим. ред.)", — уточнили в ведомстве.По данным Чешского ТВ, ссылающегося на информацию из пражских больниц, у раненых преобладают ранения в голову, грудь и конечности, некоторых из них прооперировали. Состояние пострадавших стабильное. Жители Чехии начали сбор средств для помощи раненым, на 6:00 (8:00 мск) пятницы собрав более 2,5 миллиона крон (около 112 тысяч долларов). Накануне 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами вуза на площади Яна Палаха. По последним данным, при стрельбе погибли 14 человек, еще 25 человек получили ранения. Как отмечали в полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством. Свои соболезнования гражданам Чехии выразили главы многих государств, генсек ООН, председатель Еврокомиссии и другие политики. Правительство страны объявило 23 декабря днем государственного траура.

https://ria.ru/20231222/chekhiya-1917367878.html

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чехия, прага, карлов университет