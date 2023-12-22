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Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 22.12.2023
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российская ПВО пресекла попытку украинского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, два беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:56
2023-12-22T11:56
2023-12-22T12:01
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку украинского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, два беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Двадцать второго декабря... около 10 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, происшествия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: над Брянской областью в десять часов уничтожили два украинских БПЛА
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку украинского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, два беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Двадцать второго декабря... около 10 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск