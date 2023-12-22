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Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 22.12.2023

Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российская ПВО пресекла попытку украинского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, два беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:56

2023-12-22T11:56

2023-12-22T12:01

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брянская область

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происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку украинского режима устроить террористическую атаку на территории РФ, два беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Двадцать второго декабря... около 10 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html

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Кирилл Волков

брянская область, россия, происшествия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр