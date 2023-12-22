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Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк
Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк - РИА Новости, 22.12.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк
Украинские войска сбросили еще один взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:50
2023-12-22T17:50
2023-12-22T17:50
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска уже сбросили два боеприпаса в этом районе. Кроме того, с 12.45 по 14.30 они выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили еще один боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка