https://ria.ru/20231222/bespilotniki-1917374598.html

ВДВ для доставки провианта и боеприпасов на передовую используют дроны

ВДВ для доставки провианта и боеприпасов на передовую используют дроны - РИА Новости, 22.12.2023

ВДВ для доставки провианта и боеприпасов на передовую используют дроны

Российские десантники из состава Южной группировки войск используют беспилотники со сбросом грузов для доставки боеприпасов и провианта российским бойцам на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T04:39

2023-12-22T04:39

2023-12-22T05:45

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 дек – РИА Новости. Российские десантники из состава Южной группировки войск используют беспилотники со сбросом грузов для доставки боеприпасов и провианта российским бойцам на наиболее опасные участки передовой, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск, помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции", - сообщили в оборонном ведомстве.Там добавили, что доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов производится лишь в том случае, когда их доставка обычным транспортом подвержена опасности, так как подъездные пути могут быть обстреляны артиллерией противника. Дополнительно в последнее время украинские подразделения активно применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, идущему в направлении передовых позиций. Один расчет БПЛА за сутки может произвести несколько десятков подобных вылетов и доставить все необходимое десантникам на передовой."Оператор квадрокоптера, подвесив к нему полезный груз, взлетел со стартовой позиции в нашем тылу и, прибыв по воздуху в заданную точку, успешно осуществил сброс воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов нашим передовым подразделениям закрепления, расположенных на первой линии обороны", - сообщили в минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20231222/bespilotniki-1917372718.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины