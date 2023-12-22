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Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике - РИА Новости, 22.12.2023
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15:07 22.12.2023 (обновлено: 15:11 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917498633.html
Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике
Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике - РИА Новости, 22.12.2023
Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике
Атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:07
2023-12-22T15:11
подольск
московская область (подмосковье)
происшествия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу МО РФ сообщило, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью."Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.Мэр добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
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подольск
московская область (подмосковье)
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подольск, московская область (подмосковье), происшествия, москва, сергей собянин
Подольск, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике

Собянин: при отражении атаки беспилотника в Подольске никто не пострадал

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу МО РФ сообщило, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.
"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.
Мэр добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
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Вчера, 14:11
 
ПодольскМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияМоскваСергей Собянин
 
 
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