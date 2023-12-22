https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917498633.html

Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике

Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике - РИА Новости, 22.12.2023

Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике

Атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:07

2023-12-22T15:07

2023-12-22T15:11

подольск

московская область (подмосковье)

происшествия

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу МО РФ сообщило, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью."Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.Мэр добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

https://ria.ru/20231222/kaluga-1917471362.html

подольск

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

подольск, московская область (подмосковье), происшествия, москва, сергей собянин