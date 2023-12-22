https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917498633.html
Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике
Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике - РИА Новости, 22.12.2023
Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике
Атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:07
2023-12-22T15:07
2023-12-22T15:11
подольск
московская область (подмосковье)
происшествия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу МО РФ сообщило, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью."Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.Мэр добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
https://ria.ru/20231222/kaluga-1917471362.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подольск, московская область (подмосковье), происшествия, москва, сергей собянин
Подольск, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о сбитом в подмосковном Подольске беспилотнике
Собянин: при отражении атаки беспилотника в Подольске никто не пострадал