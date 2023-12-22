https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917492436.html
В Подмосковье уничтожили беспилотник
В Подмосковье уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023
В Подмосковье уничтожили беспилотник
Российские военные перехватили украинский беспилотник над Московской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:51
2023-12-22T14:51
2023-12-22T15:25
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военные перехватили украинский беспилотник над Московской областью, сообщило Минобороны."В 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Московской области", — сказали в ведомстве.Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон сбили в Подольске, на месте работают экстренные службы.Это уже не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы.Так, пять дронов перехватили в Брянской области, четыре — в Калужской. В международном аэропорту Калуга вводили план "Ковер".О пострадавших и разрушениях местные власти не сообщали. Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье уничтожили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Подмосковье