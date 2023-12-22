https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917478278.html

Над Калужской областью сбили еще два беспилотника

Над Калужской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 22.12.2023

Над Калужской областью сбили еще два беспилотника

Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Калужской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:22

2023-12-22T14:22

2023-12-22T14:33

калужская область

россия

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Калужской областью, сообщило Минобороны РФ."22 декабря т.г. около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили два украинских аппарата над территорией Калужской области.Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате двух беспилотников над Калужской областью около 13.50 мск.

https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917475255.html

калужская область

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Варвара Скокшина

калужская область, россия, происшествия, украина, вооруженные силы украины