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Над Калужской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 22.12.2023
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14:22 22.12.2023 (обновлено: 14:33 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917478278.html
Над Калужской областью сбили еще два беспилотника
Над Калужской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 22.12.2023
Над Калужской областью сбили еще два беспилотника
Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Калужской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:22
2023-12-22T14:33
калужская область
россия
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Калужской областью, сообщило Минобороны РФ."22 декабря т.г. около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили два украинских аппарата над территорией Калужской области.Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате двух беспилотников над Калужской областью около 13.50 мск.
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917475255.html
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калужская область, россия, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Калужская область, Россия, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Калужской областью сбили еще два беспилотника

Минобороны: над Калужской областью сбили еще два украинских дрона

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Калужской областью, сообщило Минобороны РФ.
«
"22 декабря т.г. около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили два украинских аппарата над территорией Калужской области.
Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате двух беспилотников над Калужской областью около 13.50 мск.
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Калужская областьРоссияПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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