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Над Калужской областью сбили еще два беспилотника
Над Калужской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 22.12.2023
Над Калужской областью сбили еще два беспилотника
Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Калужской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:22
2023-12-22T14:22
2023-12-22T14:33
калужская область
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происшествия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Калужской областью, сообщило Минобороны РФ."22 декабря т.г. около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили два украинских аппарата над территорией Калужской области.Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате двух беспилотников над Калужской областью около 13.50 мск.
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917475255.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калужская область, россия, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Калужская область, Россия, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Калужской областью сбили еще два беспилотника
Минобороны: над Калужской областью сбили еще два украинских дрона