https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917475255.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью, попытка устроить террористическую атаку провалилась, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:18
2023-12-22T14:18
2023-12-22T14:18
специальная военная операция на украине
брянская область
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью, попытка устроить террористическую атаку провалилась, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Двадцать второго декабря... около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
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брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия
Над Брянской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью