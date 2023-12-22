https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917475255.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023

Над Брянской областью сбили беспилотник

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью, попытка устроить террористическую атаку провалилась, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:18

2023-12-22T14:18

2023-12-22T14:18

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью, попытка устроить террористическую атаку провалилась, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Двадцать второго декабря... около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

брянская область

россия

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брянская область, россия