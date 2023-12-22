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В Калужской области уничтожили беспилотник
В Калужской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023
В Калужской области уничтожили беспилотник
Сегодня днем на территории в Калужской области средствами ПВО уничтожен беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:49
2023-12-22T13:49
2023-12-22T13:56
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Сегодня днем на территории в Калужской области средствами ПВО уничтожен беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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калужская область, владислав шапша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Происшествия
В Калужской области уничтожили беспилотник
Шапша: силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области