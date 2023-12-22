https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917463574.html

В Калужской области уничтожили беспилотник

В Калужской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023

В Калужской области уничтожили беспилотник

Сегодня днем на территории в Калужской области средствами ПВО уничтожен беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:49

2023-12-22T13:49

2023-12-22T13:56

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Сегодня днем на территории в Калужской области средствами ПВО уничтожен беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

калужская область

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калужская область, владислав шапша, происшествия