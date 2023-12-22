https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917364485.html

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник

Украинский БПЛА сбит над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:16

2023-12-22T00:16

2023-12-22T00:24

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."21 декабря около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.Ранее в ведомстве сообщили, что в 22.00 над Курской областью средства ПВО сбили еще один украинский дрон.

https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910715645.html

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курская область

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россия, курская область