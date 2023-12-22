https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917364485.html
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Украинский БПЛА сбит над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:16
2023-12-22T00:16
2023-12-22T00:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."21 декабря около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.Ранее в ведомстве сообщили, что в 22.00 над Курской областью средства ПВО сбили еще один украинский дрон.
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910715645.html
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россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила над территорией Курской области БПЛА ВСУ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"21 декабря около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Ранее в ведомстве сообщили, что в 22.00 над Курской областью средства ПВО сбили еще один украинский дрон.