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Над территорией Курской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 22.12.2023 (обновлено: 00:24 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917364485.html
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Украинский БПЛА сбит над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:16
2023-12-22T00:24
специальная военная операция на украине
россия
курская область
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."21 декабря около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.Ранее в ведомстве сообщили, что в 22.00 над Курской областью средства ПВО сбили еще один украинский дрон.
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910715645.html
россия
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россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила над территорией Курской области БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"21 декабря около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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21 ноября, 07:00
Ранее в ведомстве сообщили, что в 22.00 над Курской областью средства ПВО сбили еще один украинский дрон.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская область
 
 
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