https://ria.ru/20231222/belgiya-1917367570.html

Бельгийка погибла от падения новогодней елки

Бельгийка погибла от падения новогодней елки - РИА Новости, 22.12.2023

Бельгийка погибла от падения новогодней елки

Три человека пострадали в четверг вечером в результате падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T01:23

2023-12-22T01:23

2023-12-22T01:23

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20647/79/206477915_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e4b7e7050b02dbfe8ba8355a7b3cce45.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в четверг вечером в результате падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия, одна из пострадавших позже скончалась в больнице, сообщил бельгийский телеканал RTL. Как пояснил мэр города Марник де Мелеместер, елка обрушилась из-за сильного порыва ветра. "Три человека, оказавшиеся под упавшей елкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась", - сказал мэр города. После инцидента власти города закрыли новогоднюю ярмарку, проводится расследование.

https://ria.ru/20231129/elka-1912518654.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире