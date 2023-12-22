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Бельгийка погибла от падения новогодней елки - РИА Новости, 22.12.2023
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01:23 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/belgiya-1917367570.html
Бельгийка погибла от падения новогодней елки
Бельгийка погибла от падения новогодней елки - РИА Новости, 22.12.2023
Бельгийка погибла от падения новогодней елки
Три человека пострадали в четверг вечером в результате падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T01:23
2023-12-22T01:23
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в четверг вечером в результате падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия, одна из пострадавших позже скончалась в больнице, сообщил бельгийский телеканал RTL. Как пояснил мэр города Марник де Мелеместер, елка обрушилась из-за сильного порыва ветра. "Три человека, оказавшиеся под упавшей елкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась", - сказал мэр города. После инцидента власти города закрыли новогоднюю ярмарку, проводится расследование.
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в мире
В мире
Бельгийка погибла от падения новогодней елки

Бельгийка погибла от падения 20-метровой новогодней елки на площади Ауденарде

CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at BlankenbergeБельгийская скорая помощь
Бельгийская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at Blankenberge
Бельгийская скорая помощь. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в четверг вечером в результате падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия, одна из пострадавших позже скончалась в больнице, сообщил бельгийский телеканал RTL.
Как пояснил мэр города Марник де Мелеместер, елка обрушилась из-за сильного порыва ветра. "Три человека, оказавшиеся под упавшей елкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась", - сказал мэр города.
Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
СМИ: главная елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом
29 ноября, 02:50
После инцидента власти города закрыли новогоднюю ярмарку, проводится расследование.
 
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