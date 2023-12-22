https://ria.ru/20231222/belgiya-1917367570.html
Бельгийка погибла от падения новогодней елки
Бельгийка погибла от падения новогодней елки - РИА Новости, 22.12.2023
Бельгийка погибла от падения новогодней елки
Три человека пострадали в четверг вечером в результате падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T01:23
2023-12-22T01:23
2023-12-22T01:23
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в четверг вечером в результате падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия, одна из пострадавших позже скончалась в больнице, сообщил бельгийский телеканал RTL. Как пояснил мэр города Марник де Мелеместер, елка обрушилась из-за сильного порыва ветра. "Три человека, оказавшиеся под упавшей елкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась", - сказал мэр города. После инцидента власти города закрыли новогоднюю ярмарку, проводится расследование.
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в мире
Бельгийка погибла от падения новогодней елки
Бельгийка погибла от падения 20-метровой новогодней елки на площади Ауденарде
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости.
Три человека пострадали в четверг вечером в результате падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия, одна из пострадавших позже скончалась в больнице, сообщил бельгийский телеканал RTL
.
Как пояснил мэр города Марник де Мелеместер, елка обрушилась из-за сильного порыва ветра. "Три человека, оказавшиеся под упавшей елкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась", - сказал мэр города.
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После инцидента власти города закрыли новогоднюю ярмарку, проводится расследование.