https://ria.ru/20231222/bayden-1917468525.html

Байден намерен усилить санкции против России

Байден намерен усилить санкции против России - РИА Новости, 22.12.2023

Байден намерен усилить санкции против России

Президент США Джо Байден в пятницу на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Киеву намерен подписать указ,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:02

2023-12-22T14:02

2023-12-22T14:02

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Киеву намерен подписать указ, направленный на усиление санкций против РФ в финансовой сфере, заявил высокопоставленный представитель администрации. "Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках", - сказал чиновник в ходе специального брифинга. Как заявил представитель Белого дома, новый инструмент позволит США "преследовать финансовые учреждения", которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией. Впервые, как указал чиновник, США могут использовать "вторичные санкции" для преследования финансовых институтов, которые продвигают возможности РФ по созданию оружия, которое используется в ходе СВО. Соответствующее объявление Белого дома было сделано на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о новой помощи Украине. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. Белый дом вновь повторил, что поддержка запроса имеет критическое значение.

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, киев, джо байден