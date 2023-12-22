https://ria.ru/20231222/bayden-1917468525.html
Байден намерен усилить санкции против России
Байден намерен усилить санкции против России - РИА Новости, 22.12.2023
Байден намерен усилить санкции против России
Президент США Джо Байден в пятницу на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Киеву намерен подписать указ,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:02
2023-12-22T14:02
2023-12-22T14:02
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Киеву намерен подписать указ, направленный на усиление санкций против РФ в финансовой сфере, заявил высокопоставленный представитель администрации. "Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках", - сказал чиновник в ходе специального брифинга. Как заявил представитель Белого дома, новый инструмент позволит США "преследовать финансовые учреждения", которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией. Впервые, как указал чиновник, США могут использовать "вторичные санкции" для преследования финансовых институтов, которые продвигают возможности РФ по созданию оружия, которое используется в ходе СВО. Соответствующее объявление Белого дома было сделано на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о новой помощи Украине. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. Белый дом вновь повторил, что поддержка запроса имеет критическое значение.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, киев, джо байден
В мире, Россия, США, Киев, Джо Байден
Байден намерен усилить санкции против России
Байден намерен усилить санкции против России в финансовой сфере
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Киеву намерен подписать указ, направленный на усиление санкций против РФ в финансовой сфере, заявил высокопоставленный представитель администрации.
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"Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках", - сказал чиновник в ходе специального брифинга.
Как заявил представитель Белого дома, новый инструмент позволит США "преследовать финансовые учреждения", которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией.
Впервые, как указал чиновник, США могут использовать "вторичные санкции" для преследования финансовых институтов, которые продвигают возможности РФ по созданию оружия, которое используется в ходе СВО.
Соответствующее объявление Белого дома было сделано на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о новой помощи Украине
. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. Белый дом вновь повторил, что поддержка запроса имеет критическое значение.
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