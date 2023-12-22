Рейтинг@Mail.ru
Байден намерен усилить санкции против России - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/bayden-1917468525.html
Байден намерен усилить санкции против России
Байден намерен усилить санкции против России - РИА Новости, 22.12.2023
Байден намерен усилить санкции против России
Президент США Джо Байден в пятницу на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Киеву намерен подписать указ,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:02
2023-12-22T14:02
в мире
россия
сша
киев
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468960_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_840546563d5ffffba7f7d7112aed2412.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Киеву намерен подписать указ, направленный на усиление санкций против РФ в финансовой сфере, заявил высокопоставленный представитель администрации. "Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках", - сказал чиновник в ходе специального брифинга. Как заявил представитель Белого дома, новый инструмент позволит США "преследовать финансовые учреждения", которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией. Впервые, как указал чиновник, США могут использовать "вторичные санкции" для преследования финансовых институтов, которые продвигают возможности РФ по созданию оружия, которое используется в ходе СВО. Соответствующее объявление Белого дома было сделано на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о новой помощи Украине. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. Белый дом вновь повторил, что поддержка запроса имеет критическое значение.
https://ria.ru/20231222/podarok-1917459108.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468960_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_e2d057bac86371cc1ad5f73093ae6aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, джо байден
В мире, Россия, США, Киев, Джо Байден
Байден намерен усилить санкции против России

Байден намерен усилить санкции против России в финансовой сфере

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Киеву намерен подписать указ, направленный на усиление санкций против РФ в финансовой сфере, заявил высокопоставленный представитель администрации.
«
"Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках", - сказал чиновник в ходе специального брифинга.
Как заявил представитель Белого дома, новый инструмент позволит США "преследовать финансовые учреждения", которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией.
Впервые, как указал чиновник, США могут использовать "вторичные санкции" для преследования финансовых институтов, которые продвигают возможности РФ по созданию оружия, которое используется в ходе СВО.
Соответствующее объявление Белого дома было сделано на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о новой помощи Украине. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. Белый дом вновь повторил, что поддержка запроса имеет критическое значение.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Наилучший подарок". В конгрессе США сделали неожиданное заявление о Путине
Вчера, 13:40
 
В миреРоссияСШАКиевДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала