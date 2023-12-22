https://ria.ru/20231222/bayden-1917364358.html
Байден заявил, что хочет разогнаться на новом электрическом Corvette
Байден заявил, что хочет разогнаться на новом электрическом Corvette - РИА Новости, 22.12.2023
Байден заявил, что хочет разогнаться на новом электрическом Corvette
Президент США Джо Байден заявил, что хочет опробовать новый электрический Corvette, который способен разогнаться до 100 километров в час меньше чем за 3... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:14
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хочет опробовать новый электрический Corvette, который способен разогнаться до 100 километров в час меньше чем за 3 секунды. "Кстати, выходит новый электрический Corvette: от нуля до 60 (миль в час - около 100 километров в час) за 2,9 секунды", - сказал Байден в интервью для подкаста комика Конана О"Брайена. Президент США добавил, что "собирается попробовать". У Байдена есть Corvette Stingray 1967 года. Выпуск модели E-Ray ожидается в 2024 году. Машина мощностью более 650 лошадиных сил будет стоить дороже 100 тысяч долларов.
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в мире, сша, джо байден
Байден заявил, что хочет разогнаться на новом электрическом Corvette
Байден заявил о желании опробовать новый электрический Corvette
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хочет опробовать новый электрический Corvette, который способен разогнаться до 100 километров в час меньше чем за 3 секунды.
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"Кстати, выходит новый электрический Corvette: от нуля до 60 (миль в час - около 100 километров в час) за 2,9 секунды", - сказал Байден в интервью для подкаста комика Конана О"Брайена.
Президент США добавил, что "собирается попробовать".
У Байдена есть Corvette Stingray 1967 года.
Выпуск модели E-Ray ожидается в 2024 году. Машина мощностью более 650 лошадиных сил будет стоить дороже 100 тысяч долларов.
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