https://ria.ru/20231222/bayden-1917364358.html

Байден заявил, что хочет разогнаться на новом электрическом Corvette

Байден заявил, что хочет разогнаться на новом электрическом Corvette - РИА Новости, 22.12.2023

Байден заявил, что хочет разогнаться на новом электрическом Corvette

Президент США Джо Байден заявил, что хочет опробовать новый электрический Corvette, который способен разогнаться до 100 километров в час меньше чем за 3... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:14

2023-12-22T00:14

2023-12-22T00:15

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хочет опробовать новый электрический Corvette, который способен разогнаться до 100 километров в час меньше чем за 3 секунды. "Кстати, выходит новый электрический Corvette: от нуля до 60 (миль в час - около 100 километров в час) за 2,9 секунды", - сказал Байден в интервью для подкаста комика Конана О"Брайена. Президент США добавил, что "собирается попробовать". У Байдена есть Corvette Stingray 1967 года. Выпуск модели E-Ray ожидается в 2024 году. Машина мощностью более 650 лошадиных сил будет стоить дороже 100 тысяч долларов.

https://ria.ru/20231221/elektroavtomobili-1917128599.html

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в мире, сша, джо байден