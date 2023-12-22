https://ria.ru/20231222/banki-1917469681.html

США пригрозили банкам, нарушающим антироссийские санкции

США пригрозили банкам, нарушающим антироссийские санкции - РИА Новости, 22.12.2023

США пригрозили банкам, нарушающим антироссийские санкции

США будут отключать от своей финансовой системы банки по всему миру в случае нарушения ими антироссийских санкций, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:06

2023-12-22T14:06

2023-12-22T14:50

россия

сша

джо байден

владимир путин

санкции в отношении россии

москва

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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. США будут отключать от своей финансовой системы банки по всему миру в случае нарушения ими антироссийских санкций, заявил высокопоставленный представитель Белого дома."Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу, или быть связанным с финансовой системой США, учитывая, что наша экономика куда больше и наша валюта единственная, которая используется по всему миру", — сообщил чиновник.По его словам, Вашингтон намерен использовать новый исполнительный указ президента США Джо Байдена по усилению контроля за финансовым сектором в рамках ограничений в отношении Москвы в сотрудничестве и координации с другими юрисдикциями и финансовыми организациями."Фундаментально люди не захотят брать на себя этот риск. <…> Проведите необходимую оценку или поставьте под угрозу возможность доступа к нашей системе", — резюмировал представитель Белого дома.О планах Байдена подписать указ, направленный на усиление санкций против России в финансовой сфере, стало известно в пятницу. Как отметил представитель Белого дома, новый инструмент позволит Вашингтону "преследовать финансовые учреждения", стоящие перед выбором: позволять своим компаниям шаги, которые могут расценить как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Москвой.Впервые, как указал чиновник, США могут использовать "вторичные санкции" для преследования финансовых институтов, которые продвигают возможности России по созданию оружия, используемого во время спецоперации.Белый дом анонсировал этот указ на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о продолжении помощи Украине. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. Американская администрация вновь повторила, что поддержка запроса имеет критическое значение.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20231220/sanktsii-1917051063.html

https://ria.ru/20231128/torgovlya-1912281870.html

россия

сша

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, джо байден, владимир путин, санкции в отношении россии, москва