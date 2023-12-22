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На Бали вводят новые визы для иностранных туристов - РИА Новости, 22.12.2023
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Туризм
 
13:00 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/bali-1917448076.html
На Бали вводят новые визы для иностранных туристов
На Бали вводят новые визы для иностранных туристов - РИА Новости, 22.12.2023
На Бали вводят новые визы для иностранных туристов
Индонезия, где находится популярный у россиян курортный остров Бали, вводит пятилетние многократные визы, сообщает The Bali Sun. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:00
2023-12-22T13:00
туризм
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Индонезия, где находится популярный у россиян курортный остров Бали, вводит пятилетние многократные визы, сообщает The Bali Sun. Министерство иммиграции вводит несколько новых типов виз. Так, D1 относится к категории туристических, семейных и транзитных. Она позволяет в течение пяти лет проводить на острове до 60 дней за одно путешествие. D2 предназначена для деловых целей. Она также допускают въезд в страну на срок до 60 дней. Стоимость новой визы – 15 миллионов индонезийских рупий или 88,7 тысячи рублей.Глава иммиграционной службы отметил, что заявки начнут принимать онлайн с января 2024 года и иностранцам больше не нужно будет посещать представительства Индонезии за границей.Пока неясно, как часто можно использовать двухмесячные периоды.Одно из основных условий для приобретения многократной визы – наличие приглашения от индонезийской стороны. Издание предполагает, что визовые агенты начнут помогать подавать заявления для типа D1.Оформить новые визы можно онлайн на сайте иммиграционной службы. Заявителю необходимо иметь паспорт со сроком действия не менее шести месяцев и цветную фотографию. Финансовую состоятельность подтвердит справка о наличии не менее 2 тысяч долларов или эквивалентной суммы в других валютах.Стандартную туристическую визу на месяц можно приобрести по прилете в аэропорту Бали или Джакарты, ее стоимость – порядка трех тысяч рублей. Прямых рейсов из России в Индонезию нет, путешественники летают с пересадкой в Турции, Китае или на Ближнем Востоке. Минимальная стоимость авиабилета в один конец – 66 тысяч рублей.
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новости - туризм, индонезия, бали, джакарта, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали, Джакарта, Туризм
На Бали вводят новые визы для иностранных туристов

На Бали россиянам станут доступны пятилетние многократные визы

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкНа пляже Кута острова Бали
На пляже Кута острова Бали - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Индонезия, где находится популярный у россиян курортный остров Бали, вводит пятилетние многократные визы, сообщает The Bali Sun.
Министерство иммиграции вводит несколько новых типов виз. Так, D1 относится к категории туристических, семейных и транзитных. Она позволяет в течение пяти лет проводить на острове до 60 дней за одно путешествие. D2 предназначена для деловых целей. Она также допускают въезд в страну на срок до 60 дней. Стоимость новой визы – 15 миллионов индонезийских рупий или 88,7 тысячи рублей.
Глава иммиграционной службы отметил, что заявки начнут принимать онлайн с января 2024 года и иностранцам больше не нужно будет посещать представительства Индонезии за границей.
Пока неясно, как часто можно использовать двухмесячные периоды.
Одно из основных условий для приобретения многократной визы – наличие приглашения от индонезийской стороны. Издание предполагает, что визовые агенты начнут помогать подавать заявления для типа D1.
Оформить новые визы можно онлайн на сайте иммиграционной службы. Заявителю необходимо иметь паспорт со сроком действия не менее шести месяцев и цветную фотографию. Финансовую состоятельность подтвердит справка о наличии не менее 2 тысяч долларов или эквивалентной суммы в других валютах.
Стандартную туристическую визу на месяц можно приобрести по прилете в аэропорту Бали или Джакарты, ее стоимость – порядка трех тысяч рублей.
Прямых рейсов из России в Индонезию нет, путешественники летают с пересадкой в Турции, Китае или на Ближнем Востоке. Минимальная стоимость авиабилета в один конец – 66 тысяч рублей.
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