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Палестинский дипломат осудил отказ Австрии поддержать резолюцию по Газе - РИА Новости, 22.12.2023
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07:43 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/avstriya-1917382509.html
Палестинский дипломат осудил отказ Австрии поддержать резолюцию по Газе
Палестинский дипломат осудил отказ Австрии поддержать резолюцию по Газе - РИА Новости, 22.12.2023
Палестинский дипломат осудил отказ Австрии поддержать резолюцию по Газе
Отказ Вены поддержать резолюцию о прекращении огня в секторе Газа сильно испортит ее отношения с арабскими странами, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:43
2023-12-22T07:43
австрия
вена
палестина
ясир арафат
оон
организация освобождения палестины
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Отказ Вены поддержать резолюцию о прекращении огня в секторе Газа сильно испортит ее отношения с арабскими странами, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "Я думаю, это сильно испортит отношения Австрии с арабскими странами", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какие он видит последствия того, что Австрия отказалась поддержать на Генасамблее ООН резолюцию о прекращении огня в Газе. Собеседник агентства напомнил, что исторически у Австрии были очень хорошие отношения со всеми арабскими странами, но из-за нынешней политики, по его мнению, Австрия портит эти отношения. "Кстати, это представительство Палестины в Вене – первое палестинское представительство в Западной Европе, потому что австрийский канцлер, который был тогда – Бруно Крайский – он был первым западным политиком, который установил контакты с ООП (Организацией освобождения Палестины) и с Ясиром Арафатом, и принял очень сбалансированную австрийскую позиция. И в этой связи у Австрии очень тесные контакты с арабскими странами. В настоящий момент все это потеряно", - заключил дипломат. Как сообщалось ранее, Австрия оказались в числе 10 стран, голосовавших в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. За резолюцию в ГА ООН проголосовали 153 государства, 10 были против, 23 воздержались. Против резолюции голосовали США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа - Новая Гвинея. Среди воздержавшихся оказались Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария.
https://ria.ru/20231222/izrail-1917377993.html
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австрия, вена, палестина, ясир арафат, оон, организация освобождения палестины, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Австрия, Вена, Палестина, Ясир Арафат, ООН, Организация освобождения Палестины, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Палестинский дипломат осудил отказ Австрии поддержать резолюцию по Газе

Посол Палестины в Вене раскритиковал отказ Австрии поддержать резолюцию по Газе

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Отказ Вены поддержать резолюцию о прекращении огня в секторе Газа сильно испортит ее отношения с арабскими странами, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
«
"Я думаю, это сильно испортит отношения Австрии с арабскими странами", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какие он видит последствия того, что Австрия отказалась поддержать на Генасамблее ООН резолюцию о прекращении огня в Газе.
Собеседник агентства напомнил, что исторически у Австрии были очень хорошие отношения со всеми арабскими странами, но из-за нынешней политики, по его мнению, Австрия портит эти отношения.
"Кстати, это представительство Палестины в Вене – первое палестинское представительство в Западной Европе, потому что австрийский канцлер, который был тогда – Бруно Крайский – он был первым западным политиком, который установил контакты с ООП (Организацией освобождения Палестины) и с Ясиром Арафатом, и принял очень сбалансированную австрийскую позиция. И в этой связи у Австрии очень тесные контакты с арабскими странами. В настоящий момент все это потеряно", - заключил дипломат.
Как сообщалось ранее, Австрия оказались в числе 10 стран, голосовавших в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.
За резолюцию в ГА ООН проголосовали 153 государства, 10 были против, 23 воздержались. Против резолюции голосовали США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа - Новая Гвинея.
Среди воздержавшихся оказались Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария.
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АвстрияВенаПалестинаЯсир АрафатООНОрганизация освобождения ПалестиныГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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