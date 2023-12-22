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Палестинский дипломат осудил выступление Австрии против паузы в боях в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
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06:37 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/avstriya-1917378997.html
Палестинский дипломат осудил выступление Австрии против паузы в боях в Газе
Палестинский дипломат осудил выступление Австрии против паузы в боях в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
Палестинский дипломат осудил выступление Австрии против паузы в боях в Газе
Австрия нарушает свой нейтралитет, выступая против прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T06:37
2023-12-22T06:37
австрия
палестина
вена
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Австрия нарушает свой нейтралитет, выступая против прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "К сожалению, австрийское правительство относится к меньшинству правительств в этом мире, которые до сих пор выступают против режима прекращения огня, они относятся к меньшинству тех, кто безусловно поддерживает израильскую сторону, и, на мой взгляд, тем самым Австрия нарушает свой нейтралитет, который закреплен в конституции республики", - сказал посол. По его словам, это является "полным разворотом от традиционной австрийской позиции". "И это вызывает беспокойство, что такое государство, как Австрия, которое всегда играло роль посредника,… себя дисквалифицировало", - добавил собеседник агентства. Он уточнил, что на сегодняшний день в случае с Австрией это касается любого конфликта в мире. Австрия оказалась в числе 10 стран, голосовавших в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. За резолюцию в ГА ООН проголосовали 153 государства, 10 были против, 23 воздержались. Против резолюции голосовали США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа - Новая Гвинея. Среди воздержавшихся оказались Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария.
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австрия, палестина, вена, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Австрия, Палестина, Вена, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Палестинский дипломат осудил выступление Австрии против паузы в боях в Газе

Посол Палестины в Вене: Австрия нарушает нейтралитет из-за своей позиции по Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Австрия нарушает свой нейтралитет, выступая против прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
«
"К сожалению, австрийское правительство относится к меньшинству правительств в этом мире, которые до сих пор выступают против режима прекращения огня, они относятся к меньшинству тех, кто безусловно поддерживает израильскую сторону, и, на мой взгляд, тем самым Австрия нарушает свой нейтралитет, который закреплен в конституции республики", - сказал посол.
По его словам, это является "полным разворотом от традиционной австрийской позиции". "И это вызывает беспокойство, что такое государство, как Австрия, которое всегда играло роль посредника,… себя дисквалифицировало", - добавил собеседник агентства. Он уточнил, что на сегодняшний день в случае с Австрией это касается любого конфликта в мире.
Австрия оказалась в числе 10 стран, голосовавших в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.
За резолюцию в ГА ООН проголосовали 153 государства, 10 были против, 23 воздержались. Против резолюции голосовали США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа - Новая Гвинея.
Среди воздержавшихся оказались Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария.
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АвстрияПалестинаВенаООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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