https://ria.ru/20231222/aviabomba-1917477642.html
Житель Кубани хотел сдать на металлолом авиабомбу времен ВОВ
Житель Кубани хотел сдать на металлолом авиабомбу времен ВОВ - РИА Новости, 22.12.2023
Житель Кубани хотел сдать на металлолом авиабомбу времен ВОВ
Житель Кубани нашел в лесу авиабомбу времен Великой Отечественной войны, решив, что это огнетушитель, он пошел сдавать находку на металлолом, после... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:21
2023-12-22T14:21
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Житель Кубани нашел в лесу авиабомбу времен Великой Отечественной войны, решив, что это огнетушитель, он пошел сдавать находку на металлолом, после идентификации боеприпас был уничтожен, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по региону. По данным ведомства, в лесу около станицы Холмской мужчина обнаружил предмет со следами коррозии. Он решил, что это старый огнетушитель, принес находку в пункт приема металла. Приемщики обратились в правоохранительные органы. "Прибывшие на место специалисты ОМОН "Шторм-Юг" (на транспорте) идентифицировали находку - осколочно-фугасная авиационная бомба АО-10сч периода Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего за десять дней сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН "Пластун" и "Шторм-Юг" уничтожили на Кубани 14 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20231114/oblomki-1909355226.html
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происшествия, холмская, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Холмская, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Житель Кубани хотел сдать на металлолом авиабомбу времен ВОВ
Житель Кубани хотел сдать на металлолом авиабомбу времен ВОВ, найденную в лесу