https://ria.ru/20231222/aviabomba-1917477642.html

Житель Кубани хотел сдать на металлолом авиабомбу времен ВОВ

Житель Кубани хотел сдать на металлолом авиабомбу времен ВОВ - РИА Новости, 22.12.2023

Житель Кубани хотел сдать на металлолом авиабомбу времен ВОВ

Житель Кубани нашел в лесу авиабомбу времен Великой Отечественной войны, решив, что это огнетушитель, он пошел сдавать находку на металлолом, после... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:21

2023-12-22T14:21

2023-12-22T14:24

происшествия

холмская

омон россии

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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Житель Кубани нашел в лесу авиабомбу времен Великой Отечественной войны, решив, что это огнетушитель, он пошел сдавать находку на металлолом, после идентификации боеприпас был уничтожен, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по региону. По данным ведомства, в лесу около станицы Холмской мужчина обнаружил предмет со следами коррозии. Он решил, что это старый огнетушитель, принес находку в пункт приема металла. Приемщики обратились в правоохранительные органы. "Прибывшие на место специалисты ОМОН "Шторм-Юг" (на транспорте) идентифицировали находку - осколочно-фугасная авиационная бомба АО-10сч периода Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего за десять дней сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН "Пластун" и "Шторм-Юг" уничтожили на Кубани 14 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20231114/oblomki-1909355226.html

холмская

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происшествия, холмская, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия