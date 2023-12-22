https://ria.ru/20231222/aviabilety-1917417286.html
ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам
ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам - РИА Новости, 22.12.2023
ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что зафиксировала снижение цен на авиабилеты в новогодние дни. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:18
2023-12-22T11:18
2023-12-22T14:41
россия
северный кавказ
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
новый год
экономика
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что зафиксировала снижение цен на авиабилеты в новогодние дни."ФАС России обратила внимание авиакомпаний на ценообразование в период новогодних праздников. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от семи до 39 процентов ценам", — говорится в сообщении. Ведомство отслеживает минимальную стоимость авиабилетов экономкласса по более чем 330 наиболее востребованным направлениям. В результате такого анализа ФАС рекомендовала авиакомпаниям пересмотреть ценообразование в период высокого спроса.Перевозчики скорректировали цены, в продаже появились более дешевые билеты экономкласса на юг России, в регионы Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны. В ФАС подчеркнули, что продолжат на постоянной основе вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов.
https://ria.ru/20231209/avia-1914625474.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный кавказ, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новый год, экономика
Россия, Северный Кавказ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Новый год, Экономика
ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам
ФАС сообщила об авиабилетах на праздники по сниженным до 39 процентов ценам