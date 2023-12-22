https://ria.ru/20231222/aviabilety-1917417286.html

ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам

ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам - РИА Новости, 22.12.2023

ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что зафиксировала снижение цен на авиабилеты в новогодние дни. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:18

2023-12-22T11:18

2023-12-22T14:41

россия

северный кавказ

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

новый год

экономика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что зафиксировала снижение цен на авиабилеты в новогодние дни."ФАС России обратила внимание авиакомпаний на ценообразование в период новогодних праздников. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от семи до 39 процентов ценам", — говорится в сообщении. Ведомство отслеживает минимальную стоимость авиабилетов экономкласса по более чем 330 наиболее востребованным направлениям. В результате такого анализа ФАС рекомендовала авиакомпаниям пересмотреть ценообразование в период высокого спроса.Перевозчики скорректировали цены, в продаже появились более дешевые билеты экономкласса на юг России, в регионы Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны. В ФАС подчеркнули, что продолжат на постоянной основе вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов.

https://ria.ru/20231209/avia-1914625474.html

россия

северный кавказ

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, северный кавказ, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новый год, экономика