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Израиль должен соблюдать международное право, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.12.2023
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21:33 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/ataka-1917586501.html
Израиль должен соблюдать международное право, заявил Гутерреш
Израиль должен соблюдать международное право, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.12.2023
Израиль должен соблюдать международное право, заявил Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атака ХАМАС не освобождает Израиль от обязанностей в рамках международного права при проведении операции... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:33
2023-12-22T21:33
в мире
израиль
антониу гутерреш
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 22 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атака ХАМАС не освобождает Израиль от обязанностей в рамках международного права при проведении операции в Газе. По словам Гутерреша, ничто не может оправдать ракетные обстрелы из Газы или использование гражданских в качестве "живого щита". При этом генсек ООН отметил, что и атака ХАМАС не может оправдать "коллективное наказание палестинского народа и не освобождает Израиль от его собственных обязательств".
https://ria.ru/20231222/ogranicheniya-1917582903.html
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в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль должен соблюдать международное право, заявил Гутерреш

Гутерреш: атака ХАМАС не освобождает Израиль от соблюдения международного права

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атака ХАМАС не освобождает Израиль от обязанностей в рамках международного права при проведении операции в Газе.
По словам Гутерреша, ничто не может оправдать ракетные обстрелы из Газы или использование гражданских в качестве "живого щита".
При этом генсек ООН отметил, что и атака ХАМАС не может оправдать "коллективное наказание палестинского народа и не освобождает Израиль от его собственных обязательств".
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В миреИзраильАнтониу ГутеррешООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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