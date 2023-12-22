https://ria.ru/20231222/ataka-1917586501.html

Израиль должен соблюдать международное право, заявил Гутерреш

Израиль должен соблюдать международное право, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.12.2023

Израиль должен соблюдать международное право, заявил Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атака ХАМАС не освобождает Израиль от обязанностей в рамках международного права при проведении операции... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:33

2023-12-22T21:33

2023-12-22T21:33

в мире

израиль

антониу гутерреш

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 22 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атака ХАМАС не освобождает Израиль от обязанностей в рамках международного права при проведении операции в Газе. По словам Гутерреша, ничто не может оправдать ракетные обстрелы из Газы или использование гражданских в качестве "живого щита". При этом генсек ООН отметил, что и атака ХАМАС не может оправдать "коллективное наказание палестинского народа и не освобождает Израиль от его собственных обязательств".

https://ria.ru/20231222/ogranicheniya-1917582903.html

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в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году