https://ria.ru/20231222/artamonov-1917394099.html
Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области
Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области - РИА Новости, 22.12.2023
Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших спортсменов и тренеров региона, которые в этом году завоевали на различных состязаниях 509 медалей,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:42
2023-12-22T09:42
2023-12-22T09:42
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших спортсменов и тренеров региона, которые в этом году завоевали на различных состязаниях 509 медалей, сообщает пресс-служба правительства области. В текущем году спортсмены Липецкой области завоевали почти в два раза больше наград. При этом 30 человек победили на чемпионатах и первенствах мира. "Это отличный результат с учетом тех реалий, в которых сейчас российский спорт. Вы идете к своей цели и добиваетесь успеха, прославляя родной регион и становясь примером для совсем юных спортсменов. Липецкая область гордится вами", - сказал Артамонов. В ходе торжественной церемонии за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта почетным знаком министерства спорта России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" наградили начальника учебно-спортивного отдела Липецкого регионального отделения физкультурно-спортивного общества "Динамо" Андрея Шишкина. Шесть человек получили почетные грамоты Минспорта РФ, 17 человек отмечены благодарностями министра спорта Российской Федерации. Почетный знак "Во славу земли Липецкой" получил тренер-преподаватель по каратэ Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Игорь Кызым. Кроме того, были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Липецкой области, а также благодарственные письма регионального правительства. "Молодцы! Успехов вам и больших побед!" - поздравил спортсменов Артамонов.
https://ria.ru/20231221/sport-1917234466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших спортсменов и тренеров региона, которые в этом году завоевали на различных состязаниях 509 медалей, сообщает пресс-служба правительства области.
В текущем году спортсмены Липецкой области завоевали почти в два раза больше наград. При этом 30 человек победили на чемпионатах и первенствах мира.
"Это отличный результат с учетом тех реалий, в которых сейчас российский спорт. Вы идете к своей цели и добиваетесь успеха, прославляя родной регион и становясь примером для совсем юных спортсменов. Липецкая область гордится вами", - сказал Артамонов.
В ходе торжественной церемонии за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта почетным знаком министерства спорта России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" наградили начальника учебно-спортивного отдела Липецкого регионального отделения физкультурно-спортивного общества "Динамо" Андрея Шишкина. Шесть человек получили почетные грамоты Минспорта РФ, 17 человек отмечены благодарностями министра спорта Российской Федерации.
В Липецкой области потратили 5,5 млрд рублей на развитие спорта с 2019 года
Почетный знак "Во славу земли Липецкой" получил тренер-преподаватель по каратэ Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Игорь Кызым. Кроме того, были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Липецкой области, а также благодарственные письма регионального правительства.
"Молодцы! Успехов вам и больших побед!" - поздравил спортсменов Артамонов.