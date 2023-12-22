https://ria.ru/20231222/artamonov-1917394099.html

Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области

Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области - РИА Новости, 22.12.2023

Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших спортсменов и тренеров региона, которые в этом году завоевали на различных состязаниях 509 медалей,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:42

2023-12-22T09:42

2023-12-22T09:42

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших спортсменов и тренеров региона, которые в этом году завоевали на различных состязаниях 509 медалей, сообщает пресс-служба правительства области. В текущем году спортсмены Липецкой области завоевали почти в два раза больше наград. При этом 30 человек победили на чемпионатах и первенствах мира. "Это отличный результат с учетом тех реалий, в которых сейчас российский спорт. Вы идете к своей цели и добиваетесь успеха, прославляя родной регион и становясь примером для совсем юных спортсменов. Липецкая область гордится вами", - сказал Артамонов. В ходе торжественной церемонии за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта почетным знаком министерства спорта России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" наградили начальника учебно-спортивного отдела Липецкого регионального отделения физкультурно-спортивного общества "Динамо" Андрея Шишкина. Шесть человек получили почетные грамоты Минспорта РФ, 17 человек отмечены благодарностями министра спорта Российской Федерации. Почетный знак "Во славу земли Липецкой" получил тренер-преподаватель по каратэ Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Игорь Кызым. Кроме того, были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Липецкой области, а также благодарственные письма регионального правительства. "Молодцы! Успехов вам и больших побед!" - поздравил спортсменов Артамонов.

https://ria.ru/20231221/sport-1917234466.html

липецкая область

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Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов