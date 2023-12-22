Рейтинг@Mail.ru
Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
09:42 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/artamonov-1917394099.html
Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области
Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области - РИА Новости, 22.12.2023
Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших спортсменов и тренеров региона, которые в этом году завоевали на различных состязаниях 509 медалей,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:42
2023-12-22T09:42
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших спортсменов и тренеров региона, которые в этом году завоевали на различных состязаниях 509 медалей, сообщает пресс-служба правительства области. В текущем году спортсмены Липецкой области завоевали почти в два раза больше наград. При этом 30 человек победили на чемпионатах и первенствах мира. "Это отличный результат с учетом тех реалий, в которых сейчас российский спорт. Вы идете к своей цели и добиваетесь успеха, прославляя родной регион и становясь примером для совсем юных спортсменов. Липецкая область гордится вами", - сказал Артамонов. В ходе торжественной церемонии за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта почетным знаком министерства спорта России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" наградили начальника учебно-спортивного отдела Липецкого регионального отделения физкультурно-спортивного общества "Динамо" Андрея Шишкина. Шесть человек получили почетные грамоты Минспорта РФ, 17 человек отмечены благодарностями министра спорта Российской Федерации. Почетный знак "Во славу земли Липецкой" получил тренер-преподаватель по каратэ Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Игорь Кызым. Кроме того, были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Липецкой области, а также благодарственные письма регионального правительства. "Молодцы! Успехов вам и больших побед!" - поздравил спортсменов Артамонов.
https://ria.ru/20231221/sport-1917234466.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def10e698acdc696f1420e004ebabc09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Артамонов наградил лучших спортсменов Липецкой области

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших спортсменов и тренеров региона, которые в этом году завоевали на различных состязаниях 509 медалей, сообщает пресс-служба правительства области.
В текущем году спортсмены Липецкой области завоевали почти в два раза больше наград. При этом 30 человек победили на чемпионатах и первенствах мира.
"Это отличный результат с учетом тех реалий, в которых сейчас российский спорт. Вы идете к своей цели и добиваетесь успеха, прославляя родной регион и становясь примером для совсем юных спортсменов. Липецкая область гордится вами", - сказал Артамонов.
В ходе торжественной церемонии за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта почетным знаком министерства спорта России "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" наградили начальника учебно-спортивного отдела Липецкого регионального отделения физкультурно-спортивного общества "Динамо" Андрея Шишкина. Шесть человек получили почетные грамоты Минспорта РФ, 17 человек отмечены благодарностями министра спорта Российской Федерации.
Мяч на заснеженном поле - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В Липецкой области потратили 5,5 млрд рублей на развитие спорта с 2019 года
21 декабря, 15:45
Почетный знак "Во славу земли Липецкой" получил тренер-преподаватель по каратэ Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Игорь Кызым. Кроме того, были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Липецкой области, а также благодарственные письма регионального правительства.
"Молодцы! Успехов вам и больших побед!" - поздравил спортсменов Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала