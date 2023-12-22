Спикер парламента Армении назвал Россию государством-союзником
Спикер парламента Армении напомнил о союзническом соглашении с Россией
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Ален Симонян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что считает Россию государством-союзником.
"У нас же есть союзническое соглашение. На данный момент, (Россия - ред.) да, государство-союзник, и мы работаем над тем, чтобы союзник начал в какой-то момент выполнять свои обязательства", - сказал Симонян. Он считает, что в Армении нет антироссийских настроений. "Армянский и русский народы - дружественные народы, нет антироссийских настроений", - заявил спикер, добавив, что в республике "есть неприятие некоторых шагов".
Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. Он также отмечал, что Москва использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в регионе.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в ноябре заявил, что Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер РФ сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений. Как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ". В октябре Лавров отмечал, что Москва надеется, что премьер Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки "утянуть" ее в другом направлении. Что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно, указывал глава МИД РФ.