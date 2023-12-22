Прокуратура сообщила о причастности Украины к попытке теракта в Армавире
Прокуратура: госорганы Украины причастны к попытке отравить летчиков в Армавире
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краюМужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краю
Мужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости. Обвиняемый в попытке отравления военных летчиков в Армавире действовал в составе организованной группы, в которую входили сотрудники государственных органов Украины, сообщила прокуратура Краснодарского края.
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"Установлено, что Семенов Е. И., действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата "Кордиамин" в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт", — говорится в релизе.
По данным прокуратуры, обвиняемый шприцем ввел препарат в продукты и 20 октября через курьера доставил их в ресторан "Царская охота" для отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ).
Вину задержанный признал частично, отрицая, что вводил какие-либо вещества в торт, добавили в надзорном ведомстве.
Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о теракте в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, который в октябре с целью убийства выпускников училища организовал доставку им алкоголя и кондитерского изделия с содержанием медицинского препарата в токсических дозах. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца. Фигуранта арестовали до 25 декабря.