https://ria.ru/20231222/armavir-1917467307.html

Прокуратура сообщила о причастности Украины к попытке теракта в Армавире

Прокуратура сообщила о причастности Украины к попытке теракта в Армавире - РИА Новости, 22.12.2023

Прокуратура сообщила о причастности Украины к попытке теракта в Армавире

Обвиняемый в попытке отравления военных летчиков в Армавире действовал в составе организованной группы, в которую входили сотрудники государственных органов... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:58

2023-12-22T13:58

2023-12-22T16:30

происшествия

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КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости. Обвиняемый в попытке отравления военных летчиков в Армавире действовал в составе организованной группы, в которую входили сотрудники государственных органов Украины, сообщила прокуратура Краснодарского края."Установлено, что Семенов Е. И., действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата "Кордиамин" в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт", — говорится в релизе.По данным прокуратуры, обвиняемый шприцем ввел препарат в продукты и 20 октября через курьера доставил их в ресторан "Царская охота" для отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ).Вину задержанный признал частично, отрицая, что вводил какие-либо вещества в торт, добавили в надзорном ведомстве.Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о теракте в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, который в октябре с целью убийства выпускников училища организовал доставку им алкоголя и кондитерского изделия с содержанием медицинского препарата в токсических дозах. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца. Фигуранта арестовали до 25 декабря.

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905607193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, армавир, краснодарский край, россия, украина