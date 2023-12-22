https://ria.ru/20231222/arest-1917542851.html
Полиция Таиланда арестовала россиянина за хулиганство
Полиция Таиланда арестовала россиянина за хулиганство - РИА Новости, 22.12.2023
Полиция Таиланда арестовала россиянина за хулиганство
Полицейские задержали россиянина в восточной провинции Таиланда Чонбури после того, как он напал на местного жителя и разбил машину на светофоре, сообщил... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:28
2023-12-22T17:28
2023-12-22T17:50
таиланд
россия
чонбури (провинция)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Полицейские задержали россиянина в восточной провинции Таиланда Чонбури после того, как он напал на местного жителя и разбил машину на светофоре, сообщил тайский портал The Thaiger. По информации СМИ, 38-летний мужчина на одной из улиц района Банламунг подошел к автомобилю, стоявшему на светофоре, и попробовал открыть дверь. После неудачных попыток он обратился к водителю с просьбой дать воды, но тот нажал на газ. Россиянин кинулся за машиной и начал бить кулаком по стеклу, прося открыть окно. После того как водитель вышел из автомобиля, мужчина набросился на него. Увидевшие драку местные жители обратились в полицию. Уточняется, что пострадавший таец получил небольшие травмы.Сейчас россиянин находится в местном отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов не уточняют, был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения или нет. Ведется расследование. Как отметили местные СМИ, после инцидента на светофоре россиянин также пытался зайти в рядом стоящий дом, но хозяйка успела закрыть входную дверь.
https://ria.ru/20231113/estoniya-1909176548.html
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таиланд, россия, чонбури (провинция)
Таиланд, Россия, Чонбури (провинция)
Полиция Таиланда арестовала россиянина за хулиганство
The Thaiger: полиция Таиланда арестовала россиянина после нападения на мужчину
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Полицейские задержали россиянина в восточной провинции Таиланда Чонбури после того, как он напал на местного жителя и разбил машину на светофоре, сообщил тайский портал The Thaiger
.
По информации СМИ, 38-летний мужчина на одной из улиц района Банламунг подошел к автомобилю, стоявшему на светофоре, и попробовал открыть дверь. После неудачных попыток он обратился к водителю с просьбой дать воды, но тот нажал на газ. Россиянин кинулся за машиной и начал бить кулаком по стеклу, прося открыть окно. После того как водитель вышел из автомобиля, мужчина набросился на него. Увидевшие драку местные жители обратились в полицию. Уточняется, что пострадавший таец получил небольшие травмы.
Сейчас россиянин находится в местном отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов не уточняют, был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения или нет. Ведется расследование.
Как отметили местные СМИ, после инцидента на светофоре россиянин также пытался зайти в рядом стоящий дом, но хозяйка успела закрыть входную дверь.
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