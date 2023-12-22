https://ria.ru/20231222/arest-1917433168.html

На активы красноярского экс-депутата Гольдмана наложили арест

На активы красноярского экс-депутата Гольдмана наложили арест - РИА Новости, 22.12.2023

На активы красноярского экс-депутата Гольдмана наложили арест

Общая сумма наложенного ареста на имущество красноярского бизнесмена Романа Гольдмана, объявленного в розыск за мошенничество, превышает 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:14

2023-12-22T12:14

2023-12-22T12:14

происшествия

красноярский край

роман гольдман

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Общая сумма наложенного ареста на имущество красноярского бизнесмена Романа Гольдмана, объявленного в розыск за мошенничество, превышает 1,5 миллиарда рублей, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.В начале декабря начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий объявил журналистам, что наложен арест на 383 объекта, входящих в "Голдман Групп", на сумму более 828 миллионов рублей. "Полицейскими проведены дополнительные обысковые мероприятия в отношении сотрудников группы компаний и родственников подозреваемого, а также на заимке в Манском районе. В суды Красноярска направлены материалы о наложении ареста на имущество, а именно спецтехнику, на сумму более 700 миллионов рублей. Общая сумма наложенного ареста составляет более 1,5 миллиардов рублей", - говорится в релизе. Назначено финансово-аналитическое исследование счетов всех предприятий группы компаний, дабы выявить "все факты нецелевого и противоправного расходования и возможного совершения иных преступлений". Направлен запрос в Центробанк России о предоставлении акта проверки кооператива "с целью дальнейшего использования при назначении судебно-бухгалтерских и судебно-финансовых экспертиз". По данным МВД, в региональный главк обратились с жалобами на невыплаты более тысячи пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске, предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Одной из причин приостановки выплат, по версии следствия, стало отсутствие в регионе Гольдмана - единственного распорядителя денежных средств. Продолжаются допросы потерпевших пайщиков. МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Тогда же Росбанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании. Заксобрание региона 23 ноября досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в его отношении - в начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина и убил мужчину.

https://ria.ru/20231219/arest-1916816931.html

https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906394426.html

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