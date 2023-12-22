https://ria.ru/20231222/antibiotik-1917391929.html
В Минздраве рассказали о ситуации с антибиотиками с джозамицином
В Минздраве рассказали о ситуации с антибиотиками с джозамицином - РИА Новости, 22.12.2023
В Минздраве рассказали о ситуации с антибиотиками с джозамицином
Остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в медицинских организациях хватит примерно на полгода, при этом он может быть заменен на препараты... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:29
2023-12-22T09:29
2023-12-22T12:01
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в медицинских организациях хватит примерно на полгода, при этом он может быть заменен на препараты азитромицин и кларитромицин, перебоев с которыми нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее издание РБК сообщило, что фармкомпания Astellas решила вывести антибиотик Вильпрафен (джозамицин) с российского рынка. "По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца. При этом ввод в гражданский оборот препарата с торговым наименованием Вильпрафен последний раз осуществлен производителем в 2021 году", - говорится в сообщении. При этом по данным, полученным от главных внештатных специалистов Минздрава России, лекарственные препараты с действующим веществом джозамицин могут быть заменены в терапии на лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием азитромицин и кларитромицин, по которым отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот, уточнили в пресс-службе. В настоящее время остатки лекарственных препаратов азитромицин в гражданском обороте покрывают более годовой потребности, обеспеченность лекарственными препаратами с кларитромицином покрывает 8-месячную потребность, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20231222/antibiotik-1917391453.html
https://ria.ru/20231208/lekarstva-1914709095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рбк (медиагруппа), экономика
Россия, РБК (медиагруппа), Экономика
В Минздраве рассказали о ситуации с антибиотиками с джозамицином
Минздрав: остатка антибиотика с джозамицином хватит примерно на полгода
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в медицинских организациях хватит примерно на полгода, при этом он может быть заменен на препараты азитромицин и кларитромицин, перебоев с которыми нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее издание РБК сообщило, что фармкомпания Astellas решила вывести антибиотик Вильпрафен (джозамицин) с российского рынка.
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"По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца. При этом ввод в гражданский оборот препарата с торговым наименованием Вильпрафен последний раз осуществлен производителем в 2021 году", - говорится в сообщении.
При этом по данным, полученным от главных внештатных специалистов Минздрава
России, лекарственные препараты с действующим веществом джозамицин могут быть заменены в терапии на лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием азитромицин и кларитромицин, по которым отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот, уточнили в пресс-службе.
В настоящее время остатки лекарственных препаратов азитромицин в гражданском обороте покрывают более годовой потребности, обеспеченность лекарственными препаратами с кларитромицином покрывает 8-месячную потребность, отметили в министерстве.
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